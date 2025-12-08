USP abre 25 mil vagas em cursos gratuitos totalmente online

A Universidade de São Paulo (USP) abriu 25 mil vagas distribuídas em cinco cursos gratuitos, totalmente online, em diferentes áreas. Há opções tanto para quem busca por vagas para tutor ou professor e quer enriquecer o seu currículo, quanto para o profissional que atua na área de marketing ou até para pessoas que querem aprender mais sobre engenharia de Prompt.

Como os conteúdos dos cursos serão ofertados de forma totalmente a distância, eles poderão ser realizados por pessoas de todo o Brasil, que tenham interesse no tema proposto, que possuam acesso a um dispositivo com internet e que possam se dedicar às horas de estudo.

Além disso, é necessário ficar atento aos demais requisitos, que variam de acordo com o curso gratuito online da USP escolhido, como descrito abaixo.

Aprendizagem e neurodiversidade

O curso gratuito online de Aprendizagem e Neurodiversidade é voltado para os docentes da Educação Básica e Superior, coordenadores pedagógicos e gestores escolares, profissionais de apoio educacional (psicopedagogos, orientadores, monitores, tutores e auxiliares de inclusão), estudantes de licenciatura e pedagogia e será realizado de 06/02/2026 até 13/03/2026 pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz".

Nesta seleção, a instituição pública de ensino oferta 5 mil vagas, que poderão ser ocupadas por pessoas de todo o Brasil, mesmo que não tenham finalizado um curso superior.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas aqui até o dia 02/02/2026.

Engenharia de prompt para engenheiros de software

Há 5 mil vagas disponíveis neste curso virtual, que abordará temas como: conceitos e fundamentos da Engenharia de Prompt; introdução aos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) e seu uso em programação; boas práticas de escrita e refinamento de prompts para geração de código; estratégias de depuração e revisão de código assistidas por modelos generativos; criação de documentações técnicas automatizadas; desenvolvimento de protótipos de aplicações; integração entre modelos generativos e ambientes de desenvolvimento; limitações, riscos e boas práticas no uso dessas ferramentas no desenvolvimento de software.

Os selecionados deverão acompanhar as aulas online, que serão ministradas pelos profissionais da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", de 20/01/2026 até 03/03/2026. Para se inscrever, não é preciso ter terminado um curso de graduação. Basta clicar aqui para obter mais informações sobre o curso e ter acesso ao formulário de inscrição, que ficará disponível até o dia 15/01/2026.

Fundamentos de inteligência artificial generativa em marketing

Este curso será ofertado pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária e também abriu 5 mil vagas voltadas para alunos de graduação, pós-graduação e executivos interessados no uso de IA no Marketing. O preenchimento delas será por ordem de inscrição.

As pessoas interessadas em saber mais e se matricular têm até o dia 08/12/2026 para clicar aqui e se inscrever.

Fundamentos de marketing e comportamento do consumidor

Essa oportunidade é ofertada pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária e conta com 5 mil vagas, que poderão ser ocupadas por profissionais interessados em Marketing e Comportamento do Consumidor.

As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas, até 26/10/2026, aqui. No mesmo link é possível obter mais informações.

Introdução ao machine learning com python

Estão disponíveis mais 5 mil vagas no curso gratuito online em Introdução ao Machine Learning com Python, que será ofertado pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" de 03/02/2026 até 10/03/2026.

O conteúdo é voltado para estudantes e profissionais do mercado interessados em usar o Python como ferramenta para análise de dados, machine learning e tomada de decisão, contudo, não há pré-requisito. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas aqui até 27/01/2026.

De acordo com o apurado pelo portal de notícias InfoEducação, a Universidade de São Paulo também está recebendo inscrições de interessados em participar do curso gratuito, totalmente online, em Liderança de Alta Performance, cujo passo a passo para se inscrever está disponível aqui.