Mundo Corporativo

Cetrel adquire empresa de treinamento de emergências industriais

08/12/2025 14:40

A Cetrel acaba de anunciar a compra da empresa CTA, no Polo Industrial de Camaçari (PIC), um dos maiores polos industriais da América Latina. Com a transação, a Cetrel passa a ser responsável por dois campos de treinamento para combate a incêndios industriais, entre os quais o Centro de Treinamento de Combate a Emergências, oficial do Cofic (Comitê de Fomento Industrial de Camaçari).

O anúncio foi feito na manhã de 4 de dezembro, no Centro de Treinamento, durante o Seminário Baiano de Resposta a Emergências, realizado pela Cetrel. O evento teve como objetivo fortalecer a troca de experiências e disseminar boas práticas em prevenção e resposta a situações críticas.

Concebido pelas indústrias do PIC para atender a cenários emergenciais de maior porte, o Centro de Treinamento, em breve, estará apto também a fornecer treinamentos certificados pela TEEX, incluindo capacitação para resposta a emergência de produtos perigosos (Hazmat). Os profissionais da indústria, de todo o Brasil, terão acesso aos treinamentos certificados pela TEEX, antes realizados apenas em outros países, como os EUA.

“Com a aquisição da CTA e a certificação TEEX, inclusive para treinamentos Hazmat, traremos para o país treinamentos de emergências industriais alinhados às principais referências internacionais”, afirma Kaíto Bueno, diretor de Resposta a Emergências da Cetrel.



Website: https://www.cetrel.com.br

