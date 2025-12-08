Estudo revela que a IA não transformará a mobilidade sem uma colaboração em grau jamais visto

A inteligência artificial está silenciosamente remodelando os sistemas de transporte globais, mas a maioria das implantações continua sendo projetos-piloto isolados que não alcançaram escala — e a lacuna entre a promessa da IA e sua execução está aumentando, de acordo com um estudo histórico lançado hoje na CoMotion GLOBAL em Riad.

O relatório Envisioning the Future of Mobility Powered by AI (Visão do futuro da mobilidade impulsionada pela IA), desenvolvido pela MIT Mobility Initiative e pelo Kearney Advanced Mobility Institute, analisou contribuições de 55 organizações globais líderes, incluindo Google, Lyft, Uber Freight, Deutsche Bahn e NEOM. O estudo mapeou aplicações reais de IA em sistemas de mobilidade na Europa, Américas, Ásia-Pacífico e Oriente Médio – revelando tanto o potencial revolucionário quanto os desafios cruciais para levar a mobilidade impulsionada pela IAàescala.

O relatório identifica uma dinâmica crítica que está remodelando o setor: a IA não se limita a replicar a inteligência humana – ela se destaca dramaticamente em algumas funções, enquanto falha de forma imprevisível em outras. Essa “fronteira irregular” cria oportunidades e riscos em sistemas de transporte críticos para a segurança.

“A indústria enxerga uma enorme oportunidade — mas também fragmentação”, disse John Moavenzadeh, diretor-executivo da MIT Mobility Initiative. “O nosso estudo revela um paradoxo: quanto maior o potencial da IA para oferecer uma mobilidade segura, limpa e inclusiva, mais difícil se torna a sua execução. Para cumprir essa promessa, governos, reguladores, operadores e líderes tecnológicos precisarão colaborar além-fronteiras e compartilhar uma visão comum de impacto, segurança e confiança.”

Principais conclusões

A adoção da IA ??permanece fragmentada: a maioria das aplicações em planejamento de redes, direção autônoma, simulação de demanda e monitoramento de multidões são projetos-piloto, não sistemas em escala.

a maioria das aplicações em planejamento de redes, direção autônoma, simulação de demanda e monitoramento de multidões são projetos-piloto, não sistemas em escala. A coordenação em nível de sistema gera valor exponencial: o potencial da IA ??aumenta drasticamente quando implantada em sistemas inteiros – otimizando frotas, infraestrutura, uso de energia e fluxos de passageiros simultaneamente – mas requer uma cooperação público-privada sem precedentes.

o potencial da IA ??aumenta drasticamente quando implantada em sistemas inteiros – otimizando frotas, infraestrutura, uso de energia e fluxos de passageiros simultaneamente – mas requer uma cooperação público-privada sem precedentes. A combinação de humanos e IA é crucial para a segurança: em algumas aplicações, combinar IA com operadores humanos torna os sistemas mais seguros. Em outras, a intervenção humana, na verdade, reduz a confiabilidade. Compreender esse equilíbrio agora é um imperativo estratégico.

em algumas aplicações, combinar IA com operadores humanos torna os sistemas mais seguros. Em outras, a intervenção humana, na verdade, reduz a confiabilidade. Compreender esse equilíbrio agora é um imperativo estratégico. A lacuna de execução está aumentando: sem infraestrutura de dados compartilhada, padrões interoperáveis ??e estruturas de governança coerentes, as regiões correm o risco de se fragmentarem em futuros de IA concorrentes e potencialmente incompatíveis.

O estudo confirma que muitas das aplicações de maior impacto – incluindo frotas autônomas, controle de tráfego adaptativo e fiscalização automatizada – estão mais próximas da fronteira incerta.

“As cidades estão despertando para a realidade de que a IA não é apenas um algoritmo mais inteligente – ela muda a forma como humanos e máquinas compartilham o controle”, disse Dr. Christian Gasparic, sócio da Kearney e diretor global do Kearney Advanced Mobility Institute. “Encontrar esse equilíbrio agora é uma decisão estratégica e crítica para a segurança, que definirá quais cidades terão sucesso na construção da próxima geração de sistemas de mobilidade.”

Kristin White, chefe de Estratégia de Transporte e Parcerias do Google Public Sector, que contribuiu para o relatório, acrescentou: “A missão pública e a colocação dos humanos no centro da resolução de problemas são essenciais para que a IA seja bem-sucedida, possa escalar e alcance um sistema de transporte mais seguro e resiliente.”

“A IA já está apoiando a nossa agenda de clientes satisfeitos ao proporcionar serviços ferroviários e de ônibus seguros, confiáveis e limpos na Alemanha e além, e este estudo mostra que seu maior valor surge quando as soluções são escaladas em todo o sistema de mobilidade”, disse Dr. Axel Sondermann, diretor-executivo da Deutsche Bahn. “Mas liberar todo o potencial da IA exigirá padrões compartilhados e colaboração em toda a indústria. Estamos comprometidos com esse esforço coletivo para criar uma mobilidade melhor e mais resiliente para todos.”

O relatório alerta que o progresso agora depende menos da inovação isolada e mais da execução em ecossistemas. Sem coordenação entre agências públicas, operadores privados e fornecedores de tecnologia, a promessa da mobilidade impulsionada por IA – ruas mais seguras, ar mais limpo e acesso mais equitativo – pode permanecer irrealizada.

“Estamos orgulhosos de lançar esta pesquisa inédita sobre Inteligência Artificial na CoMotion GLOBAL em Riad”, disse John Rossant, fundador e CEO da CoMotion. “Se o mundo deseja sistemas de transporte limpos, inclusivos e seguros, o próximo salto não virá de avanços individuais, mas sim da colaboração. Nosso papel é reunir governos, operadores, tecnólogos e cidades para que esse futuro possa ser construído, e não apenas imaginado.”

