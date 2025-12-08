Cresce a demanda por lifting facial entre adultos jovens

A busca por lifting facial entre pessoas cada vez mais jovens vem crescendo, conforme aponta matéria da BBC. Impulsionada pela decisão de celebridades, como Anitta e Kris?Jenner, de falar abertamente sobre a realização do procedimento, a cirurgia plástica da face — tecnicamente conhecida como ritidoplastia — tem o objetivo de melhorar sinais visíveis de envelhecimento no rosto e no pescoço, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Ana Paula Oliveira, gerente-geral da clínica de estética localizada na Turquia, Estego Clinic, conta que a equipe observou um crescimento expressivo na procura de pacientes entre 25 e 35 anos por procedimentos de rejuvenescimento e harmonização facial.

“Essa geração busca prevenção precoce, equilíbrio estético e resultados naturais, sem alterar excessivamente os traços originais. Geralmente, buscam melhorar a harmonia facial, prevenir flacidez precoce e manter uma aparência descansada. Valorizam tecnologias modernas, resultados sutis e acompanhamento profissional próximo”, revela a gerente.

A executiva conta que a Estego Clinic percebe picos de procura após postagens ou notícias sobre celebridades realizando o procedimento. “Há aumento de interesse após grandes repercussões na mídia. No entanto, mantemos uma conduta médica rigorosa em que cada caso é avaliado individualmente, e o paciente só segue para o procedimento após uma análise clínica detalhada, garantindo segurança e real necessidade”.

Indicações médicas

Oliveira explica que o lifting facial, em pacientes jovens, é indicado apenas em casos específicos — como por exemplo, quando há flacidez acentuada, alterações genéticas ou resultados de emagrecimento rápido. Segundo ela, a abordagem é personalizada e prioriza técnicas menos invasivas, como o lifting de terço médio ou o fox eyes.

A Estego Clinic adota protocolos clínicos e de triagem para assegurar que a indicação do procedimento seja responsável e baseada em avaliação médica. Para isso, todos os pacientes passam por uma avaliação médica completa com cirurgiões especialistas, realizam exames laboratoriais, passam por análise fotográfica e estudo anatômico facial antes de qualquer indicação cirúrgica.

“Além disso, também disponibilizamos um acompanhamento pós-operatório completo, buscando garantir segurança e resultados duradouros. Esse suporte inclui avaliações periódicas online e orientação nutricional, fundamentais para uma cicatrização adequada e para a preservação dos resultados a longo prazo”, explica a profissional.

A gerente-geral da Estego Clinic reforça que a clínica investe em tecnologias como lifting endoscópico, com o objetivo de entregar resultados discretos, com mínima invasão e tempo de recuperação reduzido.

“Nosso propósito é oferecer aos pacientes de qualquer idade uma experiência médica segura e personalizada, com foco na autoestima e bem-estar, e não apenas na aparência”, ressalta Oliveira.

Para mais informações, basta acessar: clinicgo.clinic/