Santa Catarina consolida presença internacional com RoadShow

O Governo do Estado de Santa Catarina encerrou a edição sul-americana do RoadShow Santa Catarina, que passou por Rosário, Córdoba, Lima e Santiago, reunindo mais de 750 operadores e agentes de viagens. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) e executada pela Expan Mais | Meeting Brasil, teve objetivo de reforçar o posicionamento de Santa Catarina como um dos destinos turísticos com ampla oferta turística no cenário internacional.

Uma ação desenvolvida de forma contínua

O projeto integra a estratégia de internacionalização do turismo catarinense, conduzida com planejamento e parceria com o trade. Após a participação na FIT Buenos Aires, o estado iniciou uma agenda estratégica nos principais mercados emissores da América Latina. As duas primeiras etapas reuniram cerca de 300 profissionais na Argentina. Em seguida, Lima e Santiago receberam a comitiva catarinense com uma programação com capacitações, reuniões comerciais e apresentações. Mais de 40 instituições catarinenses participaram das ações, entre empresas, regiões turísticas e secretarias municipais.

Integração do Estado com o trade

Para a secretária de Estado de Turismo, Catiane Seif, o RoadShow reforça o potencial da união entre o setor público e a iniciativa privada. “O turismo de Santa Catarina é fruto de um trabalho coletivo, feito com planejamento, profissionalismo e diálogo com o setor produtivo. Essa parceria inédita entre o Governo do Estado e o empresariado tem sido fundamental para promover e fortalecer o nosso destino de forma integrada, mostrando ao mundo que Santa Catarina está preparada para receber visitantes o ano todo, com qualidade e segurança.”

Ela também destacou a diversidade que torna o estado único. “Queremos que o turista internacional descubra um estado que se transforma com as estações, revelando novas cores, novos sabores e novas sensações a cada viagem. Um território onde o mar abraça a serra e onde a natureza surpreende e emociona.”

Segurança e qualidade de vida como características apresentadas durante o evento

A segurança é um dos pilares que fortalecem Santa Catarina no cenário nacional. Dados oficiais apontam que o estado mantém alguns dos menores índices de criminalidade do país, aliando qualidade de vida e infraestrutura, sendo o estado mais seguro do Brasil para se viver.

O governador Jorginho Mello reforçou esse diferencial. “Santa Catarina é hoje referência em segurança pública e qualidade de vida, e isso reflete diretamente no turismo. Quem visita nosso estado se sente bem, protegido e acolhido. Estamos investindo em infraestrutura, capacitação e promoção porque acreditamos que o turismo é um dos motores do nosso desenvolvimento econômico.”

Ele também destacou o papel da SETUR: “O trabalho da nossa equipe tem sido exemplar. Santa Catarina está se apresentando ao mundo de forma moderna, competitiva e com planejamento de longo prazo.”

Mercados estratégicos e conectividade aérea

Lima e Santiago foram selecionadas por seu papel estratégico na ampliação da presença internacional de Santa Catarina. As cidades possuem voos diretos para Florianópolis operados por Sky Airline, LATAM e JetSmart, reforçando a importância da conectividade aérea para a expansão do fluxo turístico.

Segundo dados da Embratur, o número de visitantes estrangeiros em Santa Catarina cresceu 66% em 2025. O Aeroporto Internacional de Florianópolis, eleito um dos melhores do país, consolida-se como hub internacional para o Cone Sul.

Receptividade internacional e fortalecimento de parcerias

A repercussão do RoadShow foi amplamente positiva. Para Jair Pasquini, diretor da Expan Mais | Meeting Brasil e organizador do evento, os resultados comprovam o fortalecimento da imagem do estado.

“A aceitação do mercado internacional tem sido impressionante. Os operadores reconheceram o profissionalismo da equipe catarinense e a qualidade dos produtos turísticos apresentados. O RoadShow é mais do que uma ação promocional, é um espaço de relacionamento onde fortalecemos laços com associações, embaixadas e consulados, e criamos oportunidades reais de negócios.”

Pasquini também ressaltou o alinhamento estratégico com a SETUR. “O mundo está descobrindo Santa Catarina. Cada evento se torna uma vitrine para revelar a força do nosso trade e a riqueza do nosso território. E quando essa visão se une ao profissionalismo da equipe da Expan+, as ações internacionais ganham ainda mais credibilidade, respeito e posicionamento.”

Resultados que impulsionam o desenvolvimento

O turismo é uma das principais forças da economia catarinense. Segundo a SETUR, o setor gera mais de 180 mil empregos diretos e indiretos e arrecada mais de R$ 370 milhões anuais em ICMS. O crescimento de turistas estrangeiros supera 60% nos últimos dois anos.

Turismo o ano todo

Segundo a Secretaria de Turismo, o conceito de 'destino completo o ano todo' orienta as ações internacionais de promoção. De acordo com o órgão, Santa Catarina reúne praias, serras, cânions, ecoturismo, enoturismo, aventura e cultura, o que permite atender diferentes perfis de visitantes ao longo de todas as estações. Ainda conforme a pasta, regiões como Grande Florianópolis, Litoral Norte, Serra Catarinense, Vale Europeu e Caminhos dos Cânions compõem essa diversidade.

Excelência reconhecida

Com equipe técnica dedicada e parceria com o trade, a SETUR mantém um modelo de promoção utilizado nas ações do Estado. “O sucesso do turismo catarinense é resultado de um trabalho feito com seriedade e amor pelo nosso estado. Cada destino, cada empresa, cada profissional faz parte desse esforço coletivo”, afirmou Catiane Seif.

Santa Catarina no mapa internacional

Para a SETUR, o encerramento do RoadShow em Lima e Santiago marca um novo ciclo de expansão do turismo catarinense, com resultados efetivos e projeção internacional e Santa Catarina reafirma sua presença no cenário global com gestão estruturada voltada às políticas públicas do setor, alinhada às tendências do turismo mundial.



Mais informações: https://www.meetingbrasil.com.br/sc2025