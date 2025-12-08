Qive amplia portfólio com pagamentos multipaíses

A Qive, plataforma do Contas a Pagar, anuncia um novo capítulo de evolução do seu produto e posicionamento. A empresa consolida sua oferta completa de automação fiscal e financeira — integrando, em um único fluxo conectado ao ERP, a gestão de pagamentos, fornecedores e documentos — e lança pagamentos na plataforma, além de uma estrutura multipaíses, para processar e padronizar informações fiscais e financeiras de México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru, entre outros países.

Em parceria estratégica com a NDD Tech, a Qive passa a oferecer também a solução de emissão de documentos fiscais eletrônicos (outbound), enquanto a NDD incorpora à sua oferta a automação de captura e conferência (inbound) da Qive. A integração entre as plataformas consolida a automação do Contas a Pagar, da emissão de DFes à conciliação e ao pagamento.

“Nosso objetivo é simplificar a operação financeira das companhias brasileiras, trazendo mais visibilidade e controle sobre os documentos que sustentam cada pagamento. Essa evolução reforça nossa capacidade de entregar eficiência e governança em larga escala”, afirma Christian de Cico, co-CEO e cofundador da Qive.

Pela perspectiva da NDD Tech, a parceria também representa a consolidação de um ecossistema tecnológico de alto desempenho. “Combinamos o melhor dos dois mundos: a confiabilidade e escalabilidade da mensageria da NDD Tech com a automação e inteligência do Contas a Pagar da Qive. Essa integração cria uma jornada fiscal e financeira única, que permite às empresas operar com mais agilidade, segurança e conformidade. É uma resposta concreta às demandas de eficiência e integração que a Reforma Tributária impõe ao mercado”, afirma Alceu Keller, diretor comercial e marketing na NDD Tech.

Com mais de uma década de experiência em gestão de documentos fiscais e atuação estruturada em gestão de fornecedores, e quase dois anos após o lançamento da primeira solução para pagamentos, a Qive consolida o portfólio que redefine o Contas a Pagar: uma única plataforma capaz de integrar, automatizar e dar governança a todo o ciclo financeiro.

Para além do Brasil

A nova estrutura multipaíses da Qive traduz a maturidade tecnológica da plataforma, capaz de capturar, padronizar e estruturar documentos fiscais de diferentes países — respeitando regras e formatos locais — em um modelo unificado e automatizado no ERP. Essa evolução reforça a expertise da companhia em dados estruturados, confiáveis e AI-ready, preparados para automação inteligente e previsibilidade operacional.

Pagamentos dentro da plataforma

Prevista para 2026, a nova funcionalidade de pagamentos traz o botão “Pagar”, que permitirá a execução de pagamentos diretamente na plataforma. A conexão será feita de forma automática com os bancos. Na prática, os pagamentos poderão ser efetuados dentro da plataforma, sem necessidade de navegar entre outros sistemas, com conexão direta com o banco. O recurso simplifica o processo, reduz riscos e garante agilidade e segurança nas operações financeiras.

Empresa foi aprovada no piloto da Reforma Tributária

A Qive foi uma das primeiras plataformas aprovadas no projeto-piloto da CBS da Receita Federal, reforçando sua capacidade de adaptação a um cenário regulatório em constante evolução. A solução está preparada para as novas exigências fiscais, capturando e estruturando de forma segura e automática os documentos que contenham as novas TAGs de IBS e CBS, e continuará se atualizando conforme as próximas fases da Reforma Tributária.

Além disso, a empresa mantém acompanhamento contínuo das atualizações da SEFAZ, do Portal Nacional e dos principais ERPs do mercado, participando de fóruns técnicos oficiais e contando com consultorias especializadas para garantir que suas integrações estejam em total conformidade com as novas regras.

“A Reforma Tributária traz ajustes importantes para todo o ecossistema fiscal, e o papel da Qive é garantir a base e a visibilidade necessárias para que nossos clientes se adaptem com tranquilidade. Nossa plataforma foi desenhada para acompanhar essas evoluções com agilidade, entregando dados confiáveis e integração contínua com os ERPs”, afirma Christian de Cico.