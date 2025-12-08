BWIN TECH Seguros é eleita melhor corretora de seguros no Bytes & Cargas Awards

A edição de 2025 do Bytes & Cargas Awards reuniu representantes dos setores de segurança, tecnologia e logística na noite de 12 de novembro, no Hakka Eventos, em São Paulo. O prêmio, considerado um dos mais relevantes do segmento, destacou empresas que se diferenciam pela inovação e desempenho em 15 categorias. Entre as vencedoras, a BWIN TECH Seguros foi reconhecida como Melhor Corretora de Seguros.

A premiação celebra o avanço de empresas que desenvolvem tecnologias, serviços e práticas capazes de elevar o padrão de segurança operacional no mercado. Para a BWIN TECH, o reconhecimento reflete uma trajetória construída ao longo de mais de 10 anos de atuação, apoiada por 25 anos de experiência no setor e por uma abordagem que combina inteligência de dados, atendimento consultivo e automação de processos.

Em discurso, Ronaldo Vinagre, cofundador da BWIN TECH Seguros, destacou o papel da equipe no resultado.

“Essa é uma conquista de toda a equipe da BWIN. Desde o primeiro colaborador que está com a gente — são 10 anos de história. É um prêmio muito valorizado no mercado, concorrendo com as principais corretoras globais que atuam no Brasil, e a gente conseguiu. Dedicamos à nossa equipe, aos nossos clientes e às nossas famílias. Muito obrigado a todo mundo que participou e que votou”, comemorou.

A plataforma digital da empresa, voltada à gestão completa de seguros para transportadores, embarcadores e operações internacionais, oferece recursos para otimizar etapas da jornada logística, reduzir custos e ampliar a eficiência operacional — fatores que contribuíram para a conquista no prêmio.