A Boomi foi nomeada como finalista do prêmio Geo e Global AWS Partner Award 2025

Boomi™, líder em automação impulsionada por IA, anunciou hoje que é finalista do prêmio Geography and Global AWS Partner Award 2025, que reconhece líderes ao redor do mundo que desempenham papéis fundamentais ao ajudar seus clientes a impulsionar a inovação e construir soluções na Amazon Web Services (AWS). A Boomi tem o prazer de anunciar que foi nomeada finalista na categoria Rising Star Partner of the Year (Tecnologia), que homenageia o principal parceiro AWS que apresentou crescimento significativo ano após ano em seus negócios de Tecnologia.

Os prêmios Geography e Global AWS Partner Awards reconhecem uma ampla variedade de parceiros AWS que adotaram especialização, inovação e cooperação ao longo do último ano. Os prêmios Geo e Global AWS Partner Awards elogiam parceiros cujos modelos de negócio continuam evoluindo e prosperando na AWS enquanto apoiam seus clientes.

A Boomi ajuda organizações a acelerar a inovação integrando dados entre sistemas corporativos e serviços AWS, como Amazon Q Index, Bedrock, S3, Athena, Redshift e RDS. Com o Boomi Data Integration, as organizações podem migrar bancos de dados para a nuvem com suporte completo a serviços nativos AWS e Change Data Capture (CDC), integrar dados de aplicativos e APIs de terceiros, simplificar o reverse ETL do Amazon Redshift para sistemas operacionais e preparar dados corporativos para casos de uso de genAI, com tecnologia Amazon Bedrock. Isso permite que as equipes atuem com dados de alta qualidade e em tempo real — impulsionando decisões mais precisas, aplicativos mais inteligentes e resultados de IA em escala.

“Dados confiáveis são a base para a IA bem-sucedida”, disse Mani Gill, SVP de Product Management da Boomi. “Esse reconhecimento da AWS valida nossa missão compartilhada de ajudar clientes a unificar dados fragmentados, eliminar complexidade e fundamentar a IA em dados corporativos em tempo real e de nível empresarial. Junto com a AWS, estamos tornando mais fácil para as organizações entregarem resultados de IA responsáveis e escaláveis.”

Os prêmios Geography e Global AWS Partner Awards incluíram um processo de autoindicação em diversas categorias, avaliadas tanto em nível geográfico quanto global. Todos os parceiros AWS foram convidados a participar e enviar uma nomeação. As submissões foram revisadas pela terceira parte Canalys, com ênfase especial em casos de sucesso de clientes.

Além disso, houve diversas categorias de prêmios orientados por dados, avaliadas por um conjunto exclusivo de métricas que ajudaram a medir o desempenho dos parceiros AWS ao longo do último ano. A Canalys auditou os conjuntos de dados utilizados para garantir que todas as medições e cálculos fossem objetivos e precisos. Os finalistas representaram os três parceiros AWS mais bem classificados em cada categoria.

A AWS Partner Network (APN) é um programa global focado em ajudar parceiros a inovar, acelerar sua jornada rumoànuvem e aproveitar totalmente a amplitude e profundidade da AWS.

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em automação impulsionada por IA, permite que organizações em todo o mundo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Boomi Enterprise Platform — incluindo o Boomi Agentstudio — unifica integração e automação juntamente com gestão de dados, APIs e agentes de IA em uma solução única e abrangente. Confiada por mais de 25.000 clientes e apoiada por uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi está impulsionando a transformação agentic — ajudando empresas de todos os tamanhos a alcançarem agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "Boomi", o logotipo "B" e Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

