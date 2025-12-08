Assine
Mundo Corporativo

Estudo do ISG menciona Falconi pelo uso de IA em gestão

Consultoria foi reconhecida como Líder em Inteligência Artificial Generativa em 2025 no estudo global ISG Provider Lens™

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
08/12/2025 10:44

Pelo segundo ano consecutivo, a Falconi, consultoria de gestão empresarial, foi mencionada no “ISG Provider Lens™ Analytics & AI Services – Brazil”. O estudo é realizado anualmente pelo grupo americano ISG - Information Services Group, que influencia a decisão de mais de U$ 200 bilhões em investimentos de tecnologia todos os anos.

Na recém-divulgada edição de 2025, a Falconi foi apontada como líder no que tange ao uso de inteligência artificial generativa. "A premiação reflete, ainda, o avanço da consultoria em soluções que unem, de forma pragmática, gestão, tecnologia e dados para impulsionar resultados de forma sustentável em empresas dos mais diferentes segmentos", afirma o CEO da Falconi, Alexandre Ribas.

O reconhecimento internacional do ISG se junta a outras conquistas relevantes em 2025 no exterior. Em junho, a Falconi foi eleita uma das principais consultorias globais pela publicação americana The Consulting Report. Antes, em maio, a empresa havia sido escolhida para fazer parte do grupo New Champions do Fórum Econômico Mundial (WEF). “Esses reconhecimentos reforçam a nossa posição como agente de transformação no cenário internacional", afirma Ribas.

O reconhecimento de WEF, ISG e The Consulting Report amplia, agora no exterior, a reputação da Falconi em gestão e tecnologia aplicada aos negócios. A força da marca é alimentada pelos resultados em mais de 10 mil projetos realizados para organizações privadas e públicas, não só no Brasil, mas também em outras quatro dezenas de países.

De acordo com o CEO da consultoria, isto é exatamente o que inspira a nova campanha institucional da Falconi, que estreou na última semana. Sob o mote “Com a Falconi, o resultado vem”, a estratégia publicitária sublinha o uso de soluções de gestão que podem significar, dependendo do projeto e do segmento econômico, um retorno de até 12 vezes sobre investimentos (ROI). Serão sete comerciais que, além de reforçar soluções consagradas da consultoria, apresentam novas abordagens que unem tecnologia à disciplina da gestão.



Website: https://falconi.com/

