SIAL Paris 2026: Toda a indústria alimentícia em um só lugar – Um evento imperdível para profissionais

Faltando menos de um ano, o SIAL Paris mais uma vez se consolida como um importante encontro internacional para profissionais da indústria alimentícia. Com 85% de espaço para exposições já reservado, a feira demonstra um grande dinamismo e atrações.

O SIAL Paris dará as boas vindas a 295.000 profissionais de 200 países em um deslumbrante espaço de exposições de 280.000 m², cobrindo todos os setores da indústria alimentícia.

Inovação no centro da transformação alimentícia mundial

Em um contexto marcado por grandes desafios demográficos, ambientais e geopolíticos, a SIAL Paris se destaca como o centro onde a inovação impulsiona a ação, os negócios e a transformação. Ela reúne ideias, projetos e soluções de todos os setores que enfrenta os desafios atuais, enquanto inspira o setor alimentício a nível mundial.

Como em todas as edições, o evento irá oferecer uma experiência imersiva única, facilitando encontros relevantes e oportunidades de negócios. A SIAL Paris serve como vitrine internacional para a inovação alimentícia, permitindo que marcas e empresas se expandam a novos mercados, ao mesmo tempo que se inspiram em tendências mundiais e se conectam com o ecossistema alimentício global.

O programa de 2026 terá como foco os principais destaques:

SIAL Innovation , para descobrir as últimas inovações em produtos;

, para descobrir as últimas inovações em produtos; SIAL Talks , conferências com especialistas e pioneiros sobre as principais tendências alimentícias;

, conferências com especialistas e pioneiros sobre as principais tendências alimentícias; SIAL Summits , três conferências de alto nível que abordam os principais desafios do setor;

, três conferências de alto nível que abordam os principais desafios do setor; SIAL for Change , que retorna a sua segunda edição para premiar as iniciativas de responsabilidade social corporativa mais promissoras;

, que retorna a sua segunda edição para premiar as iniciativas de responsabilidade social corporativa mais promissoras; SIAL Start-Up , a maior plataforma de tecnologia alimentar do mundo, que reúne empreendedores e investidores;

, a maior plataforma de tecnologia alimentar do mundo, que reúne empreendedores e investidores; SIAL Insights , o relatório de tendências que decodifica a alimentação do futuro;

, o relatório de tendências que decodifica a alimentação do futuro; SIAL Guided Tours , rotas redefinidas específicas a cada setor;

, rotas redefinidas específicas a cada setor; Como um aprimorado catálogo online e um novo serviço de encontros também irá possibilitar que os visitantes aproveitem ao máximo suas reuniões de negócios.

30 anos de inovação do SIAL: Uma edição comemorativa histórica

Em 2026, a SIAL Innovation comemora seu 30º aniversário. Esta competição se tornou essencial para os profissionais da área alimentícia, pois permite identificar inovações de produtos que vêm moldando o futuro da alimentação. A edição de 2024 recebeu mais de 2.100 inscrições, com 560 inovações selecionadas e 21 prêmios, oferecendo às marcas uma visibilidade internacional incomparável.

Para esta edição de aniversário, a área SIAL Innovation foi totalmente redesenhada, apresentando um novo layout imersivo, novas premiações e melhores experiências. Os destaques incluem a integração do SIAL Taste, um espaço único para experimentar inovações selecionadas ou premiadas, um novo palco de apresentações ao vivo onde os inovadores podem revelar suas descobertas.

A venda de ingressos começa em abril de 2026.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de 15 de abril de 2026.Os profissionais são motivados a se inscrever com antecedência para ter acesso aos destaques, novos recursos e atualizações mais recentes desta edição. O evento irá ocorrer de 17 a 21 de outubro de 2026, em Paris Nord Villepinte .

Sobre o SIAL Paris

O SIAL Paris é, e vem sendo desde 1964, a maior feira profissional de alimentos do mundo. Realizada a cada dois anos, reúne profissionais e figuras-chave da indústria alimentícia para explorar tendências, apresentar inovações e desenvolver oportunidades de negócios em escala mundial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251208959358/pt/

Contato para imprensa

Laurine Normand:laurine.normand@comexposium.com