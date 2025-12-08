Os custos de saúde privada estão reescrevendo o mapa para a migração dos milionários, mostram novos dados

LONDRES, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uma forte aceleração na migração global de riqueza em 2025 está colidindo com a rápida divergência dos custos de saúde privada em todo o mundo, tornando a disponibilidade e os custos de saúde privada confiáveis um fator decisivo para onde famílias de alto patrimônio escolhem viver, investir e garantir residência ou direitos de cidadania.

Novos dados de clientes divulgados hoje pelos líderes globais em cidadania e planejamento residencial, Henley & Partners, confirmam demanda recorde por planejamento internacional e destacam a exposição aos custos de saúde como uma "variável oculta" crítica que molda decisões de destino a longo prazo para famílias móveis globalmente.

Demanda global recorde está redefinindo prioridades

A Henley & Partners recebeu inscrições de 92 nacionalidades este ano (2025) e apoiou a demanda em programas de residência e cidadania de 50+. Nos últimos cinco anos, a empresa auxiliou candidatos de 136 nacionalidades, destacando a escala e diversidade do movimento atual de migração de riqueza. Comparando os três primeiros trimestres de 2024 com o mesmo período de 2025, a empresa registrou um aumento de 43% nas solicitações – um sinal claro de intensificação da mobilidade internacional entre famílias abastadas.

"A mobilidade global está se tornando uma estratégia central de gerenciamento de riscos para famílias abastadas", de acordo com o Dr. Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners. "À medida que os clientes constroem vidas em múltiplas jurisdições, estão analisando não apenas o acessoàresidência e cidadania, mas também o custo real de manter esse estilo de vida – especialmente o preço de um atendimento médico privado confiável. Destinos que parecem atraentes no papel podem se tornar muito menos atraentes depois que a verdadeira exposiçãoàsaúde é compreendida.”

Novas evidências transformam os custos em saúde em uma métrica central de mobilidade

Para apoiar as decisões de destino dos clientes, a Henley & Partners está referenciando o recém-publicado Índice de Custos de Saúde SIP (HCI) 2025 – um parâmetro sistemático do custo real da saúde privada para indivíduos e famílias com mobilidade internacional em 50 países-chave, com base nos prêmios do International Private Medical Insurance (IPMI). Embora a Henley & Partners lidere o planejamento de residência e cidadania, o Índice oferece uma perspectiva complementar vital: os custos de saúde privada podem mudar significativamente a acessibilidade e adequação de longo prazo de um destino, especialmente para famílias que gerenciam as necessidades das crianças, pais idosos ou tratamentos eletivos internacionais.

"Os custos de saúde privada estão aumentando no mundo todo, mas o ritmo e o padrão diferem drasticamente. Sistemas de saúde de dois níveis, onde o atendimento de mais alta qualidade é frequentemente acessível apenas para quem pode pagar e está bem segurado, está aumentando", observa Kevin Buerchler, CEO da SIP Medical Family Office. "Apenas em alguns poucos centros de excelência em saúde vemos o tipo de qualidade e acessibilidade necessárias para famílias globais, o que torna a navegação pela qualidade e pelo custo do cuidado mais importante do que nunca.”

Onde os custos são mais altos – e onde os choques estão surgindo

O Índice confirma líderes de alto custo já conhecidos. Os Estados Unidos ocupam a posição de mercado de saúde privada mais caro do mundo, com custos médios anuais baseados em IPMI de USD 17.969 por pessoa, seguidos por Hong Kong (USD 16.175) e Singapura (USD 14.231). Esses mercados estabelecem uma base alta para os prêmios de seguro e o orçamento para a saúde domiciliar.

Mais importantes para o planejamento da realocação, porém, são as mudanças inesperadas além dos centros tradicionais. A Ásia emergente entrou na categoria de alto custo, com China, Tailândia e Taiwan agora entre os doze mercados de saúde privada mais caros do mundo. A forte demanda por hospitais internacionais premium e viagens médicas regionais está aumentando drasticamente os custos de internação, mesmo onde o atendimento ambulatorial rotineiro continua relativamente barato — criando surpresas orçamentárias significativas para famílias em processo de mudança.

Europa, Oriente Médio e outros destinos de valor

A Europa apresenta uma das maiores diferenças nos custos de saúde privada, com Reino Unido, Grécia e Espanha entre os mercados mais caros da região, em parte devido ao Imposto sobre Prêmios de Seguro no Reino Unido e na Grécia. A Suíça situa-se a meio da tabela, ilustrando que a reputação de um país por cuidados de saúde caros nem sempre se traduz na mesma exposição ao IPMI para famílias globais.

No Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos ocupam a 10a posição mundial, refletindo a rápida expansão da infraestrutura de saúde de alto padrão e as ambições de turismo médico – acesso de alta qualidade, mas com custos premium correspondentes.

Para os clientes que equilibram qualidade com acessibilidade, África e grande parte da América Latina continuam a ser relativamente econômicas. Marrocos é o mercado de menor custo globalmente, com USD 6.251 por ano, ao lado de outros países de menor custo, como a Romênia, Nigéria, Egito, Quênia e África do Sul. A grande exceção é o Brasil, classificado em 7o lugar no mundo, indicando que alguns destinos latino-americanos agora rivalizam com mercados tradicionalmente caros quando se trata de saúde privada premium.

O que isso significa para milionários migrantes

À medida que os volumes de migração de riqueza aumentam, a exposição aos custos de saúde privada está se tornando um fator de primeira ordem na estratégia de residência e cidadania, e não um detalhe secundário. O Índice de Custo de Saúde SIP oferece a famílias móveis globalmente e seus consultores uma ferramenta prática de comparação para antecipar orçamentos de saúde de longo prazo e evitar armadilhas ocultas de alto custo ao escolher uma nova casa, segunda residência ou estilo de vida com múltiplas bases.

