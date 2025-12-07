Ensaios em Hemato-Oncologia: AOP Health Apresenta Novos Resultados no Principal Congresso ASH

A AOP Health continua avançando em seu programa de pesquisa clínica em neoplasias mieloproliferativas, um grupo especial de cânceres raros do sangue. A empresa, especializada em doenças raras, apresentou os resultados de duas investigações científicas no 67º Encontro Anual da Associação da Sociedade Americana de Hematologia (ASH) de 2025, realizado em Orlando, FL, EUA. Os resultados fornecem novas percepções sobre estratégias de tratamento.

ROP-ET e BESREMI PASS

Um dos estudos clínicos, ROP-ET, examinou o uso de ropeginterferona alfa-2b em pessoas com trombocitemia essencial (TE), uma doença na qual o corpo produz plaquetas em excesso. O ensaio, um estudo prospectivo, multicêntrico e de braço único de fase III, investigou a segurança e a eficácia da ropeginterferona alfa-2b em pacientes com TE que não podiam receber as terapias citoredutoras disponíveis1.

A outra investigação, o estudo BESREMi-PASS, analisou como o medicamento atua na prática clínica cotidiana entre pessoas com policitemia vera (PV) A PV é um câncer raro das células-tronco formadoras de sangue na medula óssea, resultando em um aumento crônico de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.

Soluções para necessidades médicas não atendidas

Ambos os estudos fornecem novas percepções sobre como a ropeginterferona alfa-2b pode ajudar pessoas que vivem com esses cânceres crônicos do sangue.

Martin Steinhart, CEO da AOP Health, conclui: “A AOP Health foi fundada para atender necessidades não atendidas de pacientes em indicações raras. Nosso contínuo investimento em pesquisa e desenvolvimento é um testemunho desse compromisso, resultando em novos achados que agora temos orgulho de compartilhar com a comunidade científica na ASH.”

Sobre a Ropeginterferona alfa-2b

A ropeginterferona alfa-2b é o primeiro interferon aprovado para policitemia vera, uma neoplasia mieloproliferativa (NMP), indicada na União Europeia como monoterapia em adultos para o tratamento da policitemia vera sem baço aumentado sintomático.

A ropeginterferona alfa-2b é um interferon de prolina mono-peguilado de ação prolongada (ATC L03AB15). É administrada uma vez a cada 2 semanas inicialmente, ou até a cada 4 semanas após a estabilização dos valores sanguíneos. É projetada para ser autoadministrada por via subcutânea com uma caneta previamente cheia.

Sobre a AOP Health

A AOP Health é um grupo empresarial global com raízes na Áustria, onde está localizada a sede da AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ("AOP Health"). Desde 1996, o Grupo AOP Health dedica-se ao desenvolvimento de soluções inovadoras para atender necessidades médicas não atendidas, particularmente nos campos de doenças raras e medicina de cuidados intensivos. O grupo estabeleceu-se internacionalmente como um pioneiro em soluções integradas de terapia e atua mundialmente por meio de subsidiárias, representações e uma forte rede de parceiros. Com o lema "Needs. Science. Trust." o Grupo AOP Health enfatiza seu compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a importância de construir relacionamentos com médicos e grupos de defesa de pacientes para garantir que as necessidades desses públicos estejam refletidas em todos os aspectos das ações da empresa. (aop-health.com)

