Sobrecarga de comando gera "chefes ausentes" e desafia a cultura organizacional

A sobrecarga de comando gera indisponibilidade e pouca conexão com suas equipes. Este fenômeno, que se manifesta na principal queixa dos colaboradores, “meu chefe sumiu, não consigo agenda com ele”, compromete a cultura organizacional e a eficiência operacional das empresas.

O aumento das demandas sobre a liderança é corroborado por dados do mercado. Segundo o artigo “How Many Direct Reports?” (Gary L. Neilson e Julie WulfUm) a média de reports direto para um CEO dobrou de cerca de 5 nos anos 80 para quase 10 nos anos 2000. Tal cenário é reflexo da estratégia de horizontalização e redução de camadas gerenciais (flat management structure) adotada por grandes corporações globais, incluindo empresas do Vale do Silício.

O especialista em cultura organizacional e CEO da DHEO Consultoria, Adeildo Nascimento, contextualiza o risco citando um fato histórico. No período dos Três Reinos da China, o estrategista Zugliang, ao acumular funções como general e diplomata, perdeu linhas de comando, sendo a exaustão e a falta de agenda com seus subordinados apontadas por historiadores como fatores em sua derrota.

Autonomia e insegurança

A ausência do líder gera um estado de insegurança no time, muitas vezes disfarçado de autonomia.

“Autonomia, desprovida de definição clara de objetivo e propósito, gera insegurança”, afirma Adeildo. O especialista explica que a indisponibilidade do líder em atividades de qualidade com o time faz com que o trabalho se encolha, conceito que encontra paralelo na Lei de Parkinson.

Governança leve

Para reverter o quadro, o caminho reside na cultura e na redefinição do papel da liderança, que deve migrar da centralização para a facilitação. Adeildo afirma que a centralização da liderança compromete a cultura organizacional. E ressalta a necessidade de promover a distribuição de liderança na estrutura da empresa. “É fundamental disseminar a liderança, pois a compreensão de que apenas quem detém um cargo é líder não é mais compatível com o cenário atual”, complementa o CEO da DHEO Consultoria.

A recomendação final envolve a criação de uma governança leve, baseada em autonomia com responsabilidade e accountability, e o cuidado com a saúde dos líderes, visto que a sobrecarga tem gerado quadros de burnout e crises de ansiedade na faixa dos 40 a 50 anos.

Vídeo completo no link.