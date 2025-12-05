RD Medicine lança curso de residência e deve gerar 30% do faturamento em 2026

O RD Medicine, um dos principais grupos internacionais de preparação médica para o USMLE, anuncia o lançamento oficial do RD Residência, curso dedicado às provas de residência médica no Brasil. O programa será apresentado em dezembro e começa a funcionar em janeiro com a proposta de combinar tradição nacional, métodos inovadores e ferramentas inspiradas na educação médica americana, modelo que consagrou a empresa no exterior. Com a chegada ao mercado brasileiro, o grupo projeta que o novo curso represente, já em 2026, cerca de 30% do faturamento total, o equivalente a R$ 24 milhões dentro de uma estimativa global de R$ 80 milhões para o ano.

Fundada em 2021, a empresa cresceu rapidamente ao oferecer uma estrutura completa para quem busca validação profissional nos Estados Unidos, reunindo preparo bilíngue, mentoria, estágios clínicos e uma escola própria de inglês médico. O desempenho acelerado elevou o faturamento de R$ 6 milhões em 2023 para R$ 20 milhões em 2024 e sustenta a projeção de R$ 40 milhões em 2025.

Os resultados mostram a evolução de um grupo que alcançou avaliação de R$ 200 milhões em apenas três anos. Para 2027, a receita estimada é de R$ 120 milhões, com R$ 60 milhões atribuídos ao novo programa, que ampliará sua participação para metade do faturamento. A RD Medicine School, braço dedicado ao USMLE, reúne atualmente 4.200 alunos e deve encerrar o próximo ano com 5 mil estudantes ativos, acompanhando a expansão internacional da empresa enquanto o novo produto amplia a presença no Brasil.

O RD Residência foi criado após o grupo identificar um espaço significativo para inovação nas preparações brasileiras. Embora o formato tradicional baseado em aulas, apostilas e questões continue predominante, o RD aposta que métodos usados há décadas nos Estados Unidos aceleram o aprendizado, facilitam a retenção e tornam o estudo mais eficiente. A empresa incorporará ensino por animação, memorização visual e inteligência artificial aplicada à personalização para que cada aluno tenha sua rotina de estudos ajustada aos próprios erros, o que, segundo o grupo, encurta o caminho entre conteúdo e aprovação.

Além disso, a operação brasileira ganha reforço com a chegada de Matheus Torsani, conhecido como Mike, que passa a atuar como sócio responsável pelo desenvolvimento de novos projetos da RD Medicine. Diretor da maior faculdade de medicina do Brasil e reconhecido internacionalmente por seu trabalho em inteligência artificial aplicada ao ensino médico, ele apresentou recentemente suas pesquisas no Google e no MIT. Sua atuação estará focada na liderança da integração pedagógica e tecnológica do curso e estruturação de um modelo de personalização que aumente a eficiência dos estudos e fortaleça os índices de aprovação.

O lançamento marca um novo momento na estratégia global da empresa. Também o crescimento do AnimaMED, aplicativo próprio de ensino por animação que integra o curso e que pode ser assinado de forma independente, deve ampliar o alcance da marca e reforçar sua presença no mercado brasileiro.

A junção entre experiência nacional e métodos internacionais cria um modelo único no país. “O aluno percebe que estudar melhor vale mais do que apenas estudar mais, e quando oferecemos recursos que aceleram a compreensão e consolidam a memória, o resultado deixa de ser aprovação e se torna formação de verdade”, explica Rafael Duarte, fundador da RD Medicine. A expectativa é que o novo curso reproduza no Brasil o impacto observado na educação médica americana, onde técnicas visuais, ensino ativo e personalização já fazem parte do cotidiano de formação.

Com a atuação no preparo para o USMLE, na formação para residência e no ensino por animação, o grupo espera ampliar sua comunidade global de estudantes e consolidar um ecossistema integrado de educação médica. A empresa trabalha com a meta de superar R$ 1 bilhão em valor de mercado nos próximos três anos e reforça que a expansão brasileira será um dos motores desse crescimento.