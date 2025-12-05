Bolsa Cuidador reforça apoio ao cuidado do idoso em casa

O lançamento da Bolsa Cuidador Familiar, que prevê o repasse mensal de meio salário-mínimo (R$ 759) a familiares responsáveis por idosos em situação de dependência, colocou em destaque os desafios sociais do cuidado à população idosa. O benefício integra o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, oficializado em novembro de 2025, e regulamentado por decreto estadual que define critérios de acesso e acompanhamento das famílias contempladas.

O contexto demográfico ajuda a dimensionar a urgência do tema. Projeções do IBGE mostram que, em 2070, cerca de 37,8% da população brasileira será composta por pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a mais de 75 milhões de habitantes. A análise, destacada em nota da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná, aponta que esse envelhecimento acelerado amplia a demanda por redes de apoio e exige formas mais estruturadas de cuidado domiciliar para atender às novas necessidades das famílias.

Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre idosos em situação de dependência revelam que cresce, ano após ano, o número de pessoas que precisam de ajuda para tarefas básicas como higiene, alimentação e mobilidade. Essa tendência, segundo o instituto, altera profundamente a rotina das famílias e amplia a demanda por apoio externo para garantir segurança e continuidade do cuidado.

Segundo a gerontóloga Dra. Ana Paula Simões, pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Envelhecimento da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o cuidado domiciliar de pessoas idosas envolve atividades que exigem habilidade técnica. “A administração correta de medicamentos, a prevenção de quedas, a higiene segura e a observação de alterações clínicas são tarefas que exigem orientação profissional. Pequenas falhas podem ter impacto significativo na saúde do idoso”, explica a pesquisadora.

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) reforça essa avaliação em materiais técnicos voltados à prática clínica, como o documento “Saúde do Idoso – 2ª edição revisada”, que discute problemas frequentes na velhice e a necessidade de condução qualificada do cuidado para preservar funcionalidade e qualidade de vida. A entidade destaca que o aumento de doenças crônicas, fragilidade e quadros de demência torna o cuidado mais complexo, ampliando a importância da capacitação de cuidadores e da organização de rotinas seguras.

Além da complexidade clínica, o Ministério da Saúde destaca, em publicação oficial sobre segurança do cuidado no domicílio, que falhas frequentes — como erros na administração de medicamentos, baixa ingestão de água e ausência de vigilância adequada — estão entre os fatores que podem levar a internações evitáveis em pessoas idosas. A análise reforça que essas situações podem ser prevenidas quando há orientação estruturada e acompanhamento contínuo das rotinas de cuidado.

No campo da segurança do paciente, publicações oficiais sobre segurança do paciente no domicílio, disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, apontam que falhas aparentemente simples — como administrar medicamentos em horários incorretos, negligenciar hidratação adequada ou não observar riscos de quedas — estão entre os fatores que podem levar a internações evitáveis em idosos. Esses achados reforçam que o cuidado domiciliar, quando realizado sem orientação estruturada, pode expor tanto o idoso quanto o cuidador a situações de risco.

No Paraná, a operacionalização da Bolsa Cuidador prevê que os beneficiários sejam selecionados a partir do Cadastro Estadual do Cuidador e de visitas domiciliares realizadas em parceria com equipes de saúde e assistência social, conforme divulgado pela Agência Estadual de Notícias (AEN). A proposta é fortalecer redes de apoio, valorizando a permanência do idoso em casa e ampliando a capacidade de cuidado comunitário.

Para o setor privado especializado, a criação da Bolsa Cuidador evidencia um movimento social crescente: famílias que já desempenham o cuidado tendem a buscar orientação técnica para lidar com rotinas mais complexas. O fundador da empresa paranaense Geração de Saúde, Bruno Butenas, avalia que a combinação entre cuidado familiar e apoio profissional tende a se tornar cada vez mais frequente.

“Muitos idosos convivem com mais de uma doença crônica, alterações cognitivas e fragilidade física. A presença da família é essencial, mas o acompanhamento técnico reduz riscos e organiza o cuidado”, afirma Butenas.

Bruno observa ainda que a procura por cuidadores capacitados cresceu nos últimos anos, especialmente entre famílias que enfrentam dificuldades para conciliar trabalho, vida pessoal e acompanhamento integral do idoso. Nesse cenário, empresas que atuam com seleção criteriosa de profissionais, supervisão de enfermagem e rotinas de cuidado estruturadas passaram a ser vistas como parceiras para complementar o cuidado familiar, e não como substitutas da presença dos parentes.

Essa profissionalização do cuidado domiciliar dialoga com recomendações de políticas públicas e organismos internacionais, que defendem redes de apoio integradas ao longo do curso da vida. Para famílias que buscam suporte especializado, a Geração de Saúde oferece serviços de cuidadores de idosos e acompanhamento domiciliar com foco em segurança, rotina estruturada e orientação técnica contínua. Mais informações estão disponíveis em www.gscuidadoresdeidosos.com.br.