Fitch Learning conclui aquisição da Moody’s Analytics Learning Solutions e do Canadian Securities Institute

A Fitch Learning, líder mundial em formação financeira e certificações profissionais, anunciou hoje a conclusão da aquisição da Moody’s Analytics Learning Solutions (MALS) e do Canadian Securities Institute (CSI). A MALS é uma provedora mundial de soluções de aprendizagem em crédito e treinamentos digitais, enquanto o CSI é uma referência em certificações para o setor de serviços financeiros no Canadá.

Reconhecida mundialmente como a principal provedora de educação financeira, a Fitch Learning oferece treinamentos especializados para o setor por meio de qualificações acreditadas, soluções corporativas flexíveis, serviços gerenciados e soluções digitais utilizadas por instituições líderes no mundo. A empresa combinada atenderá mais de 92 mil profissionais de finanças em 148 países, em todas as etapas de suas carreiras.

“Esta aquisição representa a criação de mais oportunidades de crescimento – para organizações e para pessoas”, afirmou Andreas Karaiskos, CEO da Fitch Learning. “Ao unir a profunda expertise e as tecnologias de aprendizagem de ambas as organizações, estamos capacitando nossos clientes a formar equipes preparadas para o futuro e ajudando profissionais de finanças a desenvolver as competências que mais importam nos mercados em rápida transformação.”

A empresa combinada oferecerá aos alunos acesso a um portfólio ampliado de soluções que abrange serviços bancários comerciais e de consumo, risco de crédito, gestão de patrimônio e investimentos, serviços bancários de investimento e corporativos, habilidades profissionais, além de análise de dados e inteligência artificial.

A marca CSI será mantida, assim como sua gestão das reconhecidas certificações e designações do setor. A marca MALS será descontinuada e suas soluções passarão a integrar o portfólio da Fitch Learning.

“Temos orgulho de celebrar este marco transformador para a Fitch Learning, nossos clientes e alunos em todo o setor de serviços financeiros”, observou Karaiskos. “Adquirir a MALS e o CSI não é apenas uma expansão. Trata-se de construir uma oferta global de talentos capaz de gerar impactos significativos para nossos clientes.”

A integração de Fitch Learning, MALS e CSI em uma única entidade representa um avanço decisivo na transformação da educação financeira, indo além dos métodos tradicionais para oferecer experiências de aprendizagem inovadoras, dinâmicas e personalizadas que permitem aos alunos escolher o caminho que melhor se adapta às suas necessidades e fortalecer suas carreiras para o futuro.

Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a Fitch Learning

A Fitch Learning, parte do Fitch Group, é uma provedora mundial de educação financeira reconhecida pela confiança e pela profundidade de sua expertise em crédito, complementada por ampla atuação em serviços financeiros. Oferecemos soluções de aprendizagem de alto impacto por meio de programas, cursos e qualificações profissionais voltados às necessidades dos clientes. Combinando inovação digital e ferramentas de aprendizagem orientadas por IA, capacitamos organizações no mundo todo a formar equipes preparadas para o futuro. A Fitch Learning é proprietária do Canadian Securities Institute, do Certificate in Quantitative Finance Institute (CQFI) e do Global Institute of Credit Professionals, instituições dedicadas a apoiar profissionais de finanças ao longo de suas jornadas de carreira.

