Nuvei e Microsoft ampliam parceria global de pagamentos

A Nuvei e a Microsoft anunciaram uma expansão significativa de sua parceria estratégica, permitindo que as APIs centrais de processamento de pagamentos da Nuvei operem no Microsoft Azure e utilizem Azure AI para otimizar transações em tempo real. A iniciativa amplia de forma expressiva a capacidade global de processamento da Nuvei, superando o marco de 10 mil transações por segundo e mirando uma disponibilidade de 99,999% para empresas de grande porte. A parceria também consolida a posição da Nuvei entre os processadores de maior volume do mundo e estabelece uma base resiliente e impulsionada por IA para sustentar mais de US$ 1 trilhão em volume anual de pagamentos à medida que os clientes expandem internacionalmente.

Este avanço reflete um investimento robusto e um foco de vários anos na migração de todas as plataformas da Nuvei para a nuvem, ajudando empresas a escalarem globalmente com mais desempenho e eficiência. Ao transferir serviços essenciais para o Azure, a Nuvei ganha elasticidade ampliada, maior velocidade e confiabilidade global consistente, ao mesmo tempo em que moderniza componentes-chave e reduz dependências de tecnologias terceirizadas. Essa arquitetura atualizada também cria espaço para inovações contínuas, permitindo que a Nuvei acelere melhorias futuras e ofereça níveis ainda mais altos de resiliência e otimização.

“Cada pagamento deve ser bem-sucedido com velocidade e precisão, em qualquer lugar onde nossos clientes operem”, afirmou Phil Fayer, CEO da Nuvei. “Executar nosso processamento central no Microsoft Azure nos oferece uma base nativa de IA que se adapta em tempo real, otimiza transações globalmente e atende às exigências de residência de dados de cada região. Isso fortalece nosso desempenho hoje e nos prepara para entregar novas capacidades impulsionadas por IA conforme nossos clientes crescem”, complementa.

O processamento de pagamentos no Azure viabiliza uma arquitetura distribuída capaz de absorver picos de volume, manter operação contínua e otimizar latência e autorizações em escala global. Isso garante máxima captura de receita e experiências ininterruptas para consumidores, mesmo durante os eventos de comércio mais exigentes do mundo.

“A infraestrutura preparada para IA do Microsoft Azure complementa a expertise da Nuvei em pagamentos corporativos”, disse Tyler Pichach, Global Head of Payments Strategy da Microsoft. “Esse passo posiciona a Nuvei para oferecer experiências de pagamento resilientes, responsivas e otimizadas, essenciais para o futuro do comércio global”.

Como parte dessa modernização mais ampla, as APIs e os serviços centrais da Nuvei agora utilizam os recursos do Azure para entregar uma infraestrutura de pagamentos segura, escalável e distribuída globalmente. Os serviços incluem Azure ExpressRoute para conectividade privada, Azure Firewall para proteção de rede e Azure Kubernetes Service para cargas de trabalho em contêineres. Para reforçar segurança e compliance, a solução integra Azure Defender for Cloud para proteção avançada contra ameaças e Azure Application Gateway com Web Application Firewall (WAF) para segurança aprimorada de aplicações. A arquitetura cobre quatro regiões estratégicas — UK South, Sweden Central, US West e US East — garantindo alta disponibilidade, resiliência e desempenho consistente para empresas em todo o mundo.

A Nuvei continuará implementando melhorias de infraestrutura que ampliam o desempenho global, otimizam onboarding e impulsionam a eficiência das transações com Azure AI. A cada nova versão, a plataforma se torna ainda mais forte em escala, entrega desempenho mais consistente entre regiões e aplica inteligência acumulada de cada transação processada — ampliando valor à medida que empresas globais crescem com confiança.