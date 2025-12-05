Consumo da maçã traz vários benefícios para a saúde

A expressão inglesa ‘An apple a day keeps the doctor away’ (Uma maçã por dia mantém o doutor longe) resume os benefícios dessa fruta originária da Ásia e conhecida desde o período Neolítico. Os historiadores sugerem que seu cultivo tenha começado há mais de 2.000 anos no sul da Ásia e do Cáucaso. Por causa das migrações, no século 17 a maçã chegou ao continente americano e em regiões da África e Oceania. No Brasil, o cultivo começou com os colonizadores portugueses.

Dentre os vários benefícios da fruta estão as suas propriedades antioxidantes e anticancerígenas, devido à quantidade de polifenóis e flavonoides presentes especialmente na casca. Essas substâncias combatem os radicais livres e ajudam a retardar o envelhecimento, porque preservam as células. A maçã contém, ainda, vitaminas B1, B2, niacina, sais minerais, fósforo e ferro, e é rica em pectina — fibra solúvel que melhora a microbiota intestinal e aumenta o bolo fecal.

“A pectina é uma fibra solúvel que também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, reduzir o colesterol e combater a prisão de ventre”, resume a engenheira de alimentos Helena Sanae Kajikawa, gerente de Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil. Outro componente da fruta é a quercetina. Esse flavonoide natural possui propriedades anti-inflamatórias, antivirais, antialérgicas e de proteção cardiovascular, por prevenir o aumento das taxas de colesterol e manter os níveis ideais de glicose e triglicerídeos.

O sabor característico deve-se à presença de açúcares e a uma pequena quantidade de ácidos orgânicos, principalmente o málico. “A maçã contém, ainda, 85% de água e aproximadamente 60 calorias por 100g, o que faz da fruta uma excelente opção, inclusive para pessoas que buscam manter o controle de peso”, destaca a engenheira.

Comprovações



Vários estudos relatam os benefícios da maçã para a saúde. No artigo ‘Metabolic and cardiovascular benefits of apple and apple-derived products: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials’, pesquisadores sul-coreanos mostraram que o consumo de maçãs poderia melhorar os níveis de colesterol no sangue.

Já os autores da revisão científica ‘A comprehensive review of apples and apple components and their relationship to human health’ relatam que maçãs e produtos derivados da maçã têm sido associados a efeitos benéficos sobre risco, marcadores e etiologia do câncer, doenças cardiovasculares, asma e doença de Alzheimer. Trabalhos recentes sugerem, ainda, que esses produtos podem estar associados a melhores resultados relacionados ao declínio cognitivo do envelhecimento, diabetes, controle de peso, saúde óssea, função pulmonar e proteção gastrointestinal.

Suco de maçã



Os autores da revisão científica ‘Health benefits of apple juice consumption: a review of interventional trials on humans’ afirmam que o consumo de suco de maçã pode ser uma maneira conveniente de aproveitar os efeitos na saúde dos componentes bioativos presentes na fruta. Dos 67 estudos revisados — 20 em humanos —, o consumo de suco de maçã foi associado a vários marcadores de saúde cardiovascular que podem ser relevantes para câncer e doenças neurodegenerativas.

“O Suco de Maçã Yakult é produzido com maçãs selecionadas, processadas com a mais alta tecnologia para manter as propriedades benéficas da fruta”, afirma a gerente de Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil. O produto foi lançado no país em 1984. O Suco de Maçã Yakult é indicado para consumidores de todas as idades porque é 100% suco, sem adição de açúcares, conservantes ou aditivos artificiais, e tem apenas 40 calorias por 100ml. O produto é comercializado em embalagem longa vida de 200ml.

As maçãs são processadas na Fruticasa, unidade fabril da Yakult localizada em Lages, Santa Catarina, totalmente destinada à produção de suco concentrado de maçã. A Fruticasa recebeu recentemente a certificação internacional ISO 22000 — Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos (SGSA). A norma é compatível com outras normas de sistemas de gestão, como a ISO 9001 (Sistemas de Gestão da Qualidade), e envolve a linha de suco de maçã concentrado congelado, desde o recebimento das matérias-primas até a expedição do produto final.

A unidade industrial da Yakult está localizada estrategicamente próxima do maior polo produtor de maçãs do Brasil – São Joaquim/SC. A colheita é inteiramente manual para não danificar a fruta, e a maior parte das fazendas de maçãs da região está nas mãos de pequenos produtores que trabalham em família. A Fruticasa tem capacidade de processar até 4 mil toneladas de suco concentrado por ano.

Campanha



Para estimular o consumo de Suco de Maçã Yakult e, consequentemente, beneficiar os consumidores, a Yakult acaba de lançar uma campanha promocional com o produto. O consumidor que adquirir 12 unidades do suco vai ter 11,5% de desconto e ganhar uma sacola de TNT exclusiva. A campanha segue até o dia 11 de dezembro para a venda domiciliar.

Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.