AmTrust Financial Services e Blackstone Credit & Insurance concluem transação estratégica e lançam nova empresa multinacional MGA chamada ANV Group Holdings Ltd.

A AmTrust Financial Services, Inc. (“AmTrust” ou a “Empresa”), uma seguradora global especializada em propriedade e acidentes, e a Blackstone Credit & Insurance (“BXCI”), anunciaram hoje a conclusão de uma transação estratégica na qual a AmTrust e fundos gerenciados pela BXCI se uniram para desmembrar certas Managing General Agencies (“MGAs”) e negócios baseados em taxas da AmTrust nos Estados Unidos, Reino Unido e Europa Continental, formando a ANV Group Holdings Ltd. (“ANV”), uma nova empresa independente, após a obtenção das aprovações regulatórias.

A AmTrust e a ANV firmaram um contrato de capacidade de dez anos, pelo qual, a AmTrust permanecerá como subscritora dos livros de negócios existentes oferecidos pelas MGAs. Conforme anunciado anteriormente em 15 de setembro de 2025, o acordo inclui sete subsidiárias da AmTrust: ANV Specialty, Risico, Collegiate, ANV Nordic, Arc Legal, Qualis e Abacus. Esses negócios oferecem coberturas de risco e seguros diversificados, incluindo excesso e cobertura suplementar cibernética (E&S), diretores e executivos (D&O), seguro de risco de transação, responsabilidade profissional, despesas legais, crédito hipotecário e estruturado, garantia, compensação de trabalhadores agrícolas, proteção de renda, acidentes e saúde (A&H), e imóveis residenciais e comerciais de nicho.

Adam Karkowsky assumiu o cargo de presidente e CEO da ANV após quase 15 anos em posições de liderança na AmTrust, onde atuou mais recentemente como presidente. Outros membros da equipe de liderança da ANV incluem Joseph Brecher, diretor financeiro (ex-SVP, Head of Alternative Investments na AmTrust), Jacob Decter, diretor de operações (ex-chief Strategy Officer, Global Fee Businesses, e Head of Mergers & Acquisition and Corporate Development na AmTrust), e Aaron Basilius, Head de MGAs US (ex-SVP cyber na AmTrust).

“Estamos muito satisfeitos por termos concluído com sucesso esta transação em parceria com a Blackstone, para fortalecer ainda mais a sólida base desta plataforma global de MGAs”, disse Barry Zyskind, presidente e CEO da AmTrust. “Sob a liderança de Adam, espero que a ANV alcance novos níveis de crescimento lucrativo de portfólio e continue fornecendo excelente subscrição e serviço. Continuaremos trabalhando com a ANV e participando de seu futuro sucesso, por meio de nossa significativa participação acionária remanescente.”

Adam Karkowsky, presidente e CEO da ANV, disse: “Com o lançamento de uma plataforma multinacional independente e diversificada de MGAs, construída com profundo conhecimento em seguros e anos de experiência conjunta, a ANV está bem posicionada para gerar crescimento significativo e valor de longo prazo, com o contínuo apoio de nossos parceiros, AmTrust e Blackstone. Temos uma equipe talentosa nos EUA, Reino Unido e Europa, oferecendo serviços excepcionais aos nossos corretores, parceiros e clientes.”

Sobre a AmTrust Financial Services, Inc.

A AmTrust Financial Services, Inc. é uma seguradora especializada líder, reconhecida por suas soluções inovadoras e compromisso com o serviço, atuando em mais de 60 países ao redor do mundo. Para mais informações sobre a AmTrust, visitehttp://www.amtrustfinancial.com.

Sobre a ANV Group Holdings Ltd.

A ANV Group Holdings Ltd. (“ANV”) é uma plataforma líder de gestão de agências gerais, que oferece uma mistura diversificada de produtos de seguros especializados, de afinidade e atacado nos Estados Unidos, Reino Unido e Europa. Com ampla experiência no setor e histórico crescimento lucrativo, a ANV adquire e expande MGAs, além de incubar e desenvolver novas ofertas. Sua expertise diferenciada em subscrição proporciona soluções e serviços de excelência.

