Cashback impulsiona fidelização e valor do cliente em 43%

O cashback está ganhando força no setor de telecom e pode elevar em até 43% o valor de vida do cliente, segundo estudo da Simon-Kucher. A Play Tecnologia incorporou a funcionalidade à sua plataforma para MVNOs, permitindo que empresas criem programas de recompensas escaláveis, com gestão antifraude e integrações que fortalecem fidelização e crescimento orgânico.

05/12/2025 14:48

Cashback impulsiona fidelização e valor do cliente em 43%
crédito: DINO

O uso de programas de fidelidade e recompensas financeiras tem influenciado estratégias de aquisição e retenção de clientes em diferentes setores. De acordo com o relatório “Loyalty Pays: Monetization Insights in Global Telecommunications Study 2025”, da consultoria Simon-Kucher, empresas que adotam modelos de cashback e benefícios recorrentes registram aumento de até 43% no valor de vida do cliente (LTV) e reduzem significativamente o custo de aquisição.

Alinhada a esse movimento global, a Play Tecnologia anuncia a implementação da nova funcionalidade de cashback em sua plataforma para operadoras móveis virtuais (MVNOs), ampliando seu ecossistema de soluções voltadas à fidelização e ao crescimento sustentável de negócios digitais.

"O cashback é mais do que uma ação promocional. Ele é um motor de crescimento orgânico, baseado na confiança e na experiência positiva do cliente. Essa visão estratégica guiou o desenvolvimento dessa funcionalidade dentro do nosso sistema, destaca Ilber Ragno, CEO da Play Tecnologia.

A funcionalidade permite que provedores, fintechs, varejistas e empresas de tecnologia desenvolvam programas de recompensa integrados às suas bases de clientes, impulsionando o crescimento orgânico por meio de indicações. Segundo a Play, a plataforma reúne mecanismos de validação antifraude, acompanhamento de comportamento e automação de repasses entre participantes do programa.

De acordo com Ragno, “o objetivo é estruturar processos que possibilitem que o cliente tenha participação ativa na expansão das operações, por meio de modelos de indicação que já demonstraram efetividade em mercados mais maduros. 

A empresa informa que sua estrutura contempla módulos de franquia, revenda e cashback, além de ferramentas de conectividade e integração via APIs. A oferta inclui acesso a aplicativos e serviços de valor agregado, como Deezer, Docway, HBO Max e Sky+, utilizados por diferentes segmentos para complementar a experiência do usuário.

Segundo a Play Tecnologia, a introdução do cashback está alinhada à estratégia de ampliar o acesso a soluções de telefonia móvel, oferecendo infraestrutura e recursos tecnológicos para empresas que desejam iniciar ou desenvolver operações como operadoras virtuais.



Website: https://playtec.net/?utm_source=release&utm_campaign=portais_comunicacao_three

