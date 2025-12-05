Biomagistral projeta abrir uma unidade por dia em 2027

A Biomagistral, rede de franquias do setor de farmácias de manipulação, ampliou sua estrutura operacional e mantém atualmente uma média de duas inaugurações por semana no país. A empresa projeta alcançar, em 2027, o ritmo de uma nova unidade inaugurada por dia, apoiada por uma universidade corporativa responsável pela formação e padronização de equipes técnicas e de implantação. Para novembro de 2025, a rede já confirma a abertura de lojas em Sorocaba (SP), Campo Verde (MT), São José (SC), Nova Mamoré (RO), Maringá (PR), Ouro Preto (MG), Campinas (SP) e Macapá (AP).

A expansão exige adequações constantes aos requisitos regulatórios regionais. Segundo a arquiteta Gabrieli Solimo, os projetos passam por diversas revisões devido às diferenças de interpretação entre órgãos locais, o que pode gerar mais de cinco versões por unidade. A Biomagistral afirma manter um dos maiores departamentos de arquitetura voltados ao segmento magistral no país e responde por mais de 70% das novas farmácias de manipulação abertas no Brasil. O acompanhamento técnico também envolve farmacêuticos responsáveis por processos e padronização interna, prática considerada essencial para a operação, segundo o farmacêutico Alexandre.

No cenário internacional, a empresa apresentou seu projeto arquitetônico em Posadas, na Argentina, onde chamou a atenção da vigilância sanitária local pelo nível técnico e pela proposta de logística de produção. O movimento ocorre em um momento de expansão do mercado magistral brasileiro, impulsionado pela demanda por tratamentos individualizados, pelo crescimento das prescrições personalizadas e pela maior procura nas áreas de estética, nutrição e veterinária.

A diretora de expansão, Michele Belém, destaca que o modelo da rede tem atraído profissionais de saúde e investidores interessados em suporte técnico e previsibilidade operacional, com margem de lucratividade estimada em mais de 30%. A empresa avalia que a integração entre padronização, suporte corporativo e escala operacional tem sido determinante para sustentar o ritmo de inaugurações em diferentes regiões do país, incluindo mercados de médio porte e cidades em expansão econômica.