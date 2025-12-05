Unipac conquista 4ª estrela do programa OCS® Brasil

A Unipac acaba de alcançar um marco significativo em sua jornada de sustentabilidade ao conquistar a quarta estrela do programa OCS® Brasil, de um total de cinco possíveis. Essa conquista representa um avanço crucial para a companhia, pois valida a conclusão da quarta etapa do programa, denominada “Implementação do Plano de Trabalho”. Isso significa que as medidas de prevenção à dispersão de pellets, que foram mapeadas e planejadas nas fases anteriores, foram efetivamente implementadas e já estão em plena operação nas unidades fabris de Pompeia (matriz) e Paulínia, no estado de São Paulo.

A empresa aderiu voluntariamente ao programa em agosto de 2023 e, desde então, tem demonstrado um progresso contínuo, conquistando a segunda e a terceira estrelas em um período de menos de dois anos. Vale destacar que esta nova conquista ocorre justamente durante a transição de marca da iniciativa, que deixa de se chamar “Pellet Zero” (PPZ-OCS®) e passa a adotar o nome “OCS® Brasil”, alinhando-se à identidade global. Com esse resultado, a Unipac se posiciona agora na reta final para buscar a quinta e última etapa da trajetória: a certificação OCS® Blue®.

Esse avanço foi celebrado pela empresa como a materialização de um valor fundamental da Unipac, que é o compromisso com a sustentabilidade na prática. Gabriel Gonçalves, presidente da Unipac, afirma que “receber a quarta estrela é um marco crucial, pois demonstra que a organização não está apenas comprometida no papel, mas implementando ativamente as ações necessárias em suas operações”. Segundo o executivo, este avanço reflete o empenho de toda a equipe no pilar de sustentabilidade e aproxima a empresa da certificação final.

O programa OCS® Brasil é uma iniciativa nacional baseada no programa internacional Operation Clean Sweep® e é liderado no país pela Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) e, mais recentemente, também pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). O objetivo central é reduzir a poluição plástica nos ecossistemas aquáticos por meio da contenção de pellets, tendo passado recentemente por uma atualização de marca para unificar sua identidade.

A iniciativa é estruturada em cinco etapas, em que cada passo concluído confere uma estrela à empresa participante. A trajetória da Unipac iniciou-se com o Compromisso (1ª estrela) em 2023, seguido pelo Diagnóstico de pontos críticos (2ª estrela) e pelo desenvolvimento do Plano de Trabalho (3ª estrela) em 2024. Com a atual conquista da Implementação do Plano de Trabalho (4ª estrela), o foco da companhia volta-se para a fase de consolidação, visando seu próximo objetivo: a certificação OCS® Blue®.