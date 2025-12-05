Capacitação em Cannabis cresce com a demanda clínica

A expansão do uso medicinal da Cannabis no país evidencia a necessidade de fortalecer a capacitação de profissionais da saúde. Uma análise publicada na Harvard Business Review indica que o aprendizado contínuo desempenha papel estratégico em setores que exigem atualização constante, ressaltando que profissionais com autonomia para renovar seus conhecimentos tendem a aprimorar suas competências com maior agilidade. Na área da saúde, essa exigência se torna ainda mais relevante diante da velocidade com que novas evidências científicas e tecnologias são incorporadas à prática assistencial.

Pesquisa conduzida pelo Instituto Datafolha a pedido da Associação Médica Brasileira (AMB) mostra que 87% dos brasileiros consideram que médicos são os profissionais que mais necessitam comprovar atualização permanente. O dado reforça que a educação continuada se tornou elemento central para assegurar qualidade clínica, segurança e alinhamento às diretrizes vigentes em um cenário de constante inovação.

Educação continuada para médicos: prescrição de Cannabis com conhecimento científico atualizado

Nesse contexto, o avanço das terapias com Cannabis medicinal ampliou a necessidade de qualificação específica para prescrição, acompanhamento clínico e interpretação crítica das evidências disponíveis. O Anuário da Kaya Mind 2025 registra que 873.111 brasileiros utilizaram produtos à base de Cannabis em 2025, representando um aumento de 30% em relação ao ano anterior.

O documento também aponta que a telemedicina tem desempenhado papel relevante ao ampliar o acesso a especialistas em regiões com menor oferta de profissionais familiarizados com terapias canabinoides. Ainda assim, para pessoas com condições de saúde que podem se beneficiar de moléculas como o CBD, como epilepsia refratária, dores crônicas e transtornos de ansiedade, a disponibilidade de prescritores qualificados permanece um desafio. Segundo o mesmo levantamento, menos de 1% dos profissionais legalmente aptos realiza prescrições de Cannabis de forma regular, indicando uma incorporação clínica ainda incipiente.

Crescimento da medicina endocanabinoide e formação como apoio à prática clínica

A crescente demanda por atualização técnica impulsionou a criação de plataformas educacionais dedicadas ao tema. Entre essas iniciativas está a Vigo Academy, que reúne cursos, workshops, webinars e materiais digitais voltados à formação contínua em terapias canabinoides para médicos, dentistas e médicos veterinários, categorias atualmente habilitadas à prescrição de Cannabis medicinal no país. Os conteúdos abordam fundamentos científicos, protocolos clínicos e discussões estruturadas de casos, com foco na prática baseada em evidências.

Ambientes colaborativos também têm ganhado destaque como complemento à formação. A Vigo Academy, centro de educação com foco especial em terapia canabinoide para profissionais da saúde, integra espaços de troca entre profissionais. O movimento está alinhado ao artigo “Teamwork in Healthcare: Key Discoveries Enabling Safer, High-Quality Care”, que apresenta evidências de que equipes formadas por diferentes especialidades tendem a alcançar melhores desfechos clínicos, além de aumentar a segurança assistencial e reduzir eventos adversos. O estudo aponta que comunicação contínua, integração de perspectivas e decisões compartilhadas fortalecem a precisão diagnóstica e ampliam a capacidade de enfrentar situações clínicas complexas.

Vigo Academy une tecnologia e educação em saúde

Igualmente, ferramentas digitais também foram incorporadas ao processo de capacitação. A Vigo Academy disponibiliza recursos como agentes baseados em inteligência artificial para esclarecimento de dúvidas, resumos organizados de debates, identificação de insights clínicos e grupos fechados de estudo. Nessas iniciativas, profissionais têm acesso a artigos científicos, newsletters temáticas e masterclasses conduzidas por especialistas, contribuindo para atualização constante e aprofundamento técnico em Cannabis medicinal.

Formação contínua garante segurança dos profissionais da saúde

As tendências descritas no anuário apontam que iniciativas educacionais são fundamentais para reduzir disparidades regionais na formação de prescritores. À medida que programas estruturados de capacitação se ampliam, a Cannabis medicinal tende a ser incorporada de forma mais consistente às práticas terapêuticas convencionais, favorecendo a consolidação de protocolos baseados em evidências e o fortalecimento da segurança clínica em âmbito nacional. É esta a lacuna que a Vigo Academy busca preencher.