Mundo Corporativo

Black Friday 2025: uso do Pix dispara 56%, aponta TOTVS

Faturamento também cresce 12%; dados revelam a força crescente da data no varejo brasileiro, com aumento no ticket médio e uma aceleração massiva dos meios de pagamento digitais

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
05/12/2025 13:42

Black Friday 2025: uso do Pix dispara 56%, aponta TOTVS

A Black Friday continua a provar sua relevância para o varejo nacional, e em 2025 não foi diferente. Um levantamento realizado pela TOTVS por meio da plataforma VarejOnline by TOTVS aponta um crescimento de 12% no faturamento dos lojistas durante a sexta-feira, em comparação com 2024. Os dados, que analisaram a performance de milhares de clientes do sistema em todo o Brasil, demonstram não apenas a confiança do consumidor, mas também um amadurecimento estratégico por parte dos varejistas.

O protagonista desta data em 2025 foram as vendas via Pix, que apresentaram um aumento expressivo de 56% em comparação a 2024. O cartão de crédito segue como um pilar forte, apresentando também um crescimento sólido de 27%. Em contrapartida, o uso de dinheiro em espécie sofreu uma queda de 12%, sinalizando uma transição clara e definitiva para o digital.

O levantamento da plataforma VarejOnline by TOTVS detalha que o volume de vendas e o ticket médio cresceram 5%, enquanto o desconto oferecido pelos lojistas aumentou em 14%. Essa combinação indica um comportamento mais cauteloso dos consumidores, que já sabem identificar as promoções da temporada, mas ainda assim evitam excessos nas compras.

A data, que já foi vista como uma simples oportunidade para queima de estoque, hoje é um dos momentos mais aguardados e planejados do ano. "Os números deste ano não mostram apenas que a Black Friday caiu de vez no gosto do brasileiro, mas que os varejistas têm aprendido a se preparar de forma estratégica", analisa Elói Assis, diretor-executivo para Varejo da TOTVS.



Website: http://totvs.com

