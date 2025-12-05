JAC Caminhões anuncia chegada ao mercado brasileiro

A JAC Caminhões está estreando no mercado brasileiro. A operação nasce como a quarta subsidiária com capital 100% chinês, comandada pela própria matriz. A JAC Caminhões vai operar inicialmente com uma linha de caminhões leves e pesados, de 9 a 25 toneladas de PBT técnico.

De acordo com o diretor-geral da JAC Caminhões, Miguel Xun, a empresa possui um plano robusto para efetivar sua estreia no mercado brasileiro de caminhões. Os estudos estão sendo estruturados há meses e o projeto inclui etapas bem definidas. “Estamos inicialmente montando a rede autorizada e homologando os primeiros caminhões que serão vendidos. A expectativa é iniciar a operação, em 2026, com 15 grupos econômicos e, pelo menos, 30 pontos de vendas nos principais centros urbanos do país”, explica.

O plano da marca prevê inicialmente a importação de modelos movidos a diesel, completamente adaptados para o mercado brasileiro — toda a linha terá motores Cummins e transmissões ZF, Eaton e Fast Gear. “Prevemos conquistar 1,5% de market share no primeiro ano de comercialização e objetivamos atingir 3% até o fim do terceiro”, prevê o executivo. Mas a evolução será rápida. “A JAC possui 19 fábricas espalhadas pelo mundo que funcionam em regime de montagem SKD. Iremos usar esse mesmo princípio no Brasil o mais breve possível”, admite Xun.

Segundo a direção da empresa, o Brasil ocupará posição estratégica dentro do plano global de crescimento da marca. A operação local nasce com foco em um projeto de longo prazo, incluindo parcerias com fornecedores, capacitação técnica e geração de empregos diretos e indiretos, principalmente porque a instalação de uma planta industrial já faz parte dos planos da companhia.

A operação brasileira nasce com a criação de uma subsidiária dedicada, responsável por vendas, pós-venda, engenharia e desenvolvimento de produtos locais. O plano estratégico prevê um investimento inicial robusto — direcionado à expansão da rede de concessionárias, implantação de centro técnico próprio e, em uma segunda fase, instalação de uma unidade de produção nacional.

Linha de modelos planejada para o mercado brasileiro

A chegada desse novo protagonista — a JAC Motors é a maior exportadora de caminhões leves da China — impõe uma nova resposta às demandas crescentes de eficiência, durabilidade e baixo custo operacional dos operadores brasileiros.

A JAC Caminhões é um fabricante global especializado em soluções para o transporte de carga, que estreia no Brasil com quatro modelos (N 9.170, N 13.210, A 18.290 e A 25.290, que variam de 9 a 25 ton de PBT técnico). Todos os modelos possuem cabines avançadas, modernas e espaçosas, acabamento com materiais de ótima qualidade, bancos ergonômicos, acionamento dos vidros e travamento das portas elétricos, chassis, eixos e suspensões robustas, trem de força moderno de fabricantes renomados no país, freios a ar com recursos auxiliares eletrônicos de segurança, faróis e lanternas de LED e sistema multimídia (opcional).

N 9.170 – leve, urbano e econômico

Modelo voltado para rotas urbanas, equipado com motor Cummins B4.0 Euro VI (170 cv e 600 Nm) e transmissão Eaton de 6 marchas. Oferece duas opções de entre-eixos, PBT técnico de 9,5 t e carga útil de 6,2 t. Traz freios a ar com diversos assistentes eletrônicos e cabine com ar-condicionado e direção hidráulica.

N 13.210 – versatilidade e maior capacidade

Com motor Cummins B4.5 Euro VI (210 cv e 760 Nm) e câmbio automatizado de 8 marchas, o modelo atende operações urbanas e regionais com foco em produtividade. Tem PBT de 12 t, carga útil de 8,2 t e opções de entre-eixos. A cabine estendida oferece mais ergonomia e conforto.

A 18.290 e A 25.290 – pesados para médias e longas distâncias

Desenvolvidos para operações mais exigentes, ambos usam motor Cummins D6.7 Euro VI (290 cv e 1.100 Nm) e câmbio ZF automatizado de 9 marchas. Oferecem tração 4x2 ou 6x2, cabine leito moderna e capacidades técnicas robustas:

A 18.290: PBT 16 t, carga útil 13 t

A 25.290: PBT 23 t, carga útil 17,8 t



Com tanques de até 600 litros, freios a ar com assistentes eletrônicos e cabine com suspensão pneumática, os modelos focam em conforto, eficiência e autonomia.