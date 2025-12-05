Pais superam o desafio de passar o legado aos filhos

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 90% das empresas têm perfil familiar no Brasil. Seguindo na linha dos números e das estatísticas, um levantamento do Banco Mundial mostra que 30% dessas empresas familiares chegam até a 3ª geração e apenas metade delas sobrevivem, ou seja, 15%, chegam à sucessão de três gerações. O momento de transição é desafiador. Elas, as empresas familiares, empregam 75% da mão de obra no País e respondem por mais da metade do PIB.

"Existem vários motivos que podem minar a longevidade de uma empresa familiar. Na maioria dos casos, os problemas são falta de organização, não saber administrar conflitos e não deixar claro qual a responsabilidade e função de cada familiar na empresa." Afirma Apolo Rizk, diretor do Grupo Contauto.

Em geral, a sucessão da empresa ocorre com a passagem da administração de pai para algum de seus filhos. Sem um planejamento sucessório adequado, é difícil que a sucessão ocorra sem prejuízos, muitas vezes irreversíveis, para os negócios e até para a família. Esse cenário explica a alta taxa de mortalidade das empresas familiares após a primeira geração administrativa.

Um exemplo de que a sucessão pode dar certo é o caso da família Rizk, que atua no setor automotivo no Espírito Santo, na Bahia e em Minas Gerais. A trajetória teve início com o patriarca Nagib Rizk, de origem libanesa, que tinha uma loja de tecidos no Centro de Vitória (ES). O filho, Apolo Rizk, aprendeu com ele como negociar e a importância de cumprir os prazos.

Em 1971, entrou no segmento de veículos com a Contauto, atuando na venda de automóveis e caminhões da Ford, além dos seminovos de marcas diversas. E em 1987, inaugurou sua primeira concessionária de motos, com a marca Honda por meio da Moto Vena.

Mesmo lutando contra um câncer de pâncreas desde 2016, Apolo permaneceu ativo no comando até seu falecimento, em 29 de setembro de 2021, aos 73 anos.

A nova geração: preparo e protagonismo

Os herdeiros, Apolo e Gabriel, desde cedo foram preparados para assumir o grupo. O mais velho, Apolo Figueiredo Rizk, formado em Comunicação, complementou sua formação com experiência prática em estoque, vendas e gerência nas filiais, inclusive em uma concessionária Ford nos Estados Unidos. Gabriel, administrador formado, iniciou no Grupo Contauto em 2008, percorrendo todas as áreas até assumir a diretoria.

O fundador enfatizava a autonomia dos filhos: “Meus dois filhos têm total liberdade para tocar o negócio. Foram preparados para isso e tiveram experiência em todos os setores da empresa”, dizia.

Grupo Contauto se reinventa após crise e investe mais de R$ 25 milhões em expansão e modernização

Em 2021, o Grupo Contauto enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua história: a saída das fábricas da Ford do Brasil, que impactou diretamente o setor automotivo, e o falecimento do fundador Apolo Rizk. A dupla perda exigiu coragem e visão estratégica dos irmãos que assumiram a liderança do Grupo, um dos mais tradicionais do Espírito Santo.

Para superar o cenário adverso, a Contauto redefiniu seu modelo de negócios e ampliou sua atuação. O Grupo fortaleceu a operação de veículos seminovos com a Contauto Multimarcas, criou a Contauto Auto Center, com oficinas para linha leve e pesada, localizadas em Vila Velha, Serra e Cachoeiro de Itapemirim (ES), e acelerou a distribuição de peças e produtos automotivos por meio da distribuidora CNTT.

Em 2023, a estratégia se consolidou com um investimento robusto de R$ 25,8 milhões em infraestrutura, que incluiu a criação de um centro de distribuição e a modernização das unidades do Grupo.

Atualmente, o Grupo Contauto reúne mais de 350 colaboradores e um portfólio diversificado de negócios:

Moto Vena, concessionária Honda de motocicletas;

Contauto Foton, com presença no Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, especializada em caminhões e caminhonetes da marca Foton Motors;

Consórcio Contauto, com soluções financeiras para aquisição de imóveis, serviços, automóveis, caminhões e motos;

Distribuição de pneus, lubrificantes e peças pela CNTT com Centro de Distribuição no Espírito Santo e na Bahia;

Venda de veículos seminovos com a Contauto Multimarcas;

Rede de oficinas especializadas com a Contauto Auto Center.

A reestruturação garantiu um novo fôlego à empresa, que segue crescendo sem perder sua essência: uma gestão profissional, mas alinhada aos princípios e valores familiares estabelecidos por Apolo Rizk.