Curso 'Bebida Legal' treina setor contra bebidas falsas

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), em parceria com outras entidades setoriais, lançaram a plataforma gratuita Bebida Legal, um ambiente permanente de treinamento voltado à identificação de bebidas falsificadas e ao reforço das práticas de segurança nos estabelecimentos.

A nova ferramenta representa um passo importante no acordo de cooperação firmado com o Governo de São Paulo e amplia o alcance de um conteúdo que, durante a crise do metanol, foi oferecido por meio de aulas ao vivo. Ao todo, mais de 15 mil participantes foram capacitados nesse formato. Agora, todo o material está disponível sob demanda, permitindo que empresários e equipes façam o curso no ritmo de suas rotinas.

A plataforma oferece módulos curtos e práticos, que orientam equipes a reconhecer produtos suspeitos, identificar sinais de adulteração e adotar protocolos de segurança no recebimento e no armazenamento de bebidas. O conteúdo inclui ainda boas práticas de relacionamento com fornecedores e os procedimentos recomendados diante da suspeita de fraude. Ao final, todos os participantes recebem uma certificação gratuita.

Para o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, a plataforma transforma uma ação emergencial em uma política permanente de prevenção. “O consumidor não rompeu sua confiança com os bares e restaurantes porque viu responsabilidade. Em nenhum momento houve registro de bebida contaminada nesses estabelecimentos. E agora, com a Bebida Legal, ampliamos essa confiança, criando uma base educativa permanente para que os empresários continuem oferecendo um serviço seguro e de qualidade”, afirma.

“Fortalecer o mercado legal é proteger o consumidor, a arrecadação e os empregos. A atuação conjunta do setor produtivo, do Legislativo e dos órgãos de fiscalização é essencial para avançarmos no combate ao mercado ilegal de bebidas de forma efetiva e sustentável”, pontua Eduardo Cidade, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD).

Essa é uma iniciativa conjunta da ABBD, ABRASEL, ABAD, ABRAFESTA, FHORESP, IBRAC, Sicabege RS e Sindiatacadista RS, com apoio do Governo do Estado de São Paulo e da SEDCON Procon RJ.



Para assistir às aulas, basta acessar o site bebidalegal.com.br.



