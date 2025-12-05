Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Curso 'Bebida Legal' treina setor contra bebidas falsas

Capacitação que já formou mais de 15 mil pessoas agora está disponível sob demanda para proteger estabelecimentos do setor e consumidores

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
05/12/2025 13:17

compartilhe

SIGA
x
Curso 'Bebida Legal' treina setor contra bebidas falsas
Curso 'Bebida Legal' treina setor contra bebidas falsas crédito: DINO

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), em parceria com outras entidades setoriais, lançaram a plataforma gratuita Bebida Legal, um ambiente permanente de treinamento voltado à identificação de bebidas falsificadas e ao reforço das práticas de segurança nos estabelecimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A nova ferramenta representa um passo importante no acordo de cooperação firmado com o Governo de São Paulo e amplia o alcance de um conteúdo que, durante a crise do metanol, foi oferecido por meio de aulas ao vivo. Ao todo, mais de 15 mil participantes foram capacitados nesse formato. Agora, todo o material está disponível sob demanda, permitindo que empresários e equipes façam o curso no ritmo de suas rotinas.

A plataforma oferece módulos curtos e práticos, que orientam equipes a reconhecer produtos suspeitos, identificar sinais de adulteração e adotar protocolos de segurança no recebimento e no armazenamento de bebidas. O conteúdo inclui ainda boas práticas de relacionamento com fornecedores e os procedimentos recomendados diante da suspeita de fraude. Ao final, todos os participantes recebem uma certificação gratuita.

Para o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, a plataforma transforma uma ação emergencial em uma política permanente de prevenção. “O consumidor não rompeu sua confiança com os bares e restaurantes porque viu responsabilidade. Em nenhum momento houve registro de bebida contaminada nesses estabelecimentos. E agora, com a Bebida Legal, ampliamos essa confiança, criando uma base educativa permanente para que os empresários continuem oferecendo um serviço seguro e de qualidade”, afirma.

“Fortalecer o mercado legal é proteger o consumidor, a arrecadação e os empregos. A atuação conjunta do setor produtivo, do Legislativo e dos órgãos de fiscalização é essencial para avançarmos no combate ao mercado ilegal de bebidas de forma efetiva e sustentável”, pontua Eduardo Cidade, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD).

Essa é uma iniciativa conjunta da ABBD, ABRASEL, ABAD, ABRAFESTA, FHORESP, IBRAC, Sicabege RS e Sindiatacadista RS, com apoio do Governo do Estado de São Paulo e da SEDCON Procon RJ.

Para assistir às aulas, basta acessar o site bebidalegal.com.br.




Website: https://abrasel.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay