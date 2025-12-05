LambdaTest promove Mudit Singh a cofundador, enquanto a empresa acelera sua próxima fase de crescimento

A LambdaTest, plataforma líder em engenharia de qualidade nativa em IA generativa, anunciou hoje que promoveu Mudit Singh a cofundador. Esta medida reconhece suas contribuições para moldar o crescimento da empresa, fortalecendo sua marca global e promovendo a adoção de produtos em mercados importantes.

Mudit ingressou na LambdaTest em 2017 e tem desempenhado um papel fundamental na construção da estrutura de marketing da empresa, nas iniciativas de crescimento com foco em produtos e em iniciativas comunitárias. Sob sua liderança como diretor de marketing e crescimento, a LambdaTest ampliou sua atuação no mercado corporativo, implementou campanhas de alto impacto e se consolidou como uma parceira confiável para milhares de equipes de desenvolvimento e controle de qualidade no mundo inteiro.

“Mudit faz parte da história da LambdaTest desde os primórdios. Sua promoção a cofundador reconhece o impacto, o senso de responsabilidade e a liderança que ele demonstrou ao longo de nossa trajetória", disse Asad Khan, CEO e cofundador da LambdaTest. "Ele tem desempenhado um papel fundamental em nosso crescimento, desde a formação de equipes e cultura, até o fortalecimento da nossa marca e a expansão de mercado. Conforme avançamos rapidamente para os testes aprimorados por IA, a visão e a motivação de Mudit serão essenciais para o próximo capítulo da LambdaTest."

Como cofundador, Mudit será responsável por moldar a visão a longo prazo da LambdaTest de construir a plataforma de execução de testes mais segura e inteligente do mundo. Ele pretende impulsionar o crescimento estratégico em toda a marca, parcerias e expansão global, enquanto intensifica o foco da empresa na inovação orientada por IA. Suas novas atribuições consistem em fortalecer a liderança da LambdaTest,àmedida que o setor se volta para testes autônomos e orquestração inteligente.

A LambdaTest continua a aprimorar sua plataforma com a execução de testes impulsionada pela IA, depuração inteligente e integrações empresariais mais aprofundadas. Conforme as empresas modernizam suas práticas de engenharia de qualidade, a LambdaTest investe na ampliação de sua capacidade organizacional, na expansão de sua presença global e na construção de uma infraestrutura voltada para a próxima geração de garantia da experiência digital.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de engenharia de qualidade impulsionada por IA generativa, que permite às equipes realizarem testes de maneira inteligente e eficiente, além de acelerarem as entregas. Desenvolvida para escalabilidade, ela oferece uma nuvem de testes completa com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3.000 navegadores.

Com gerenciamento de testes nativo de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest suporta Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA ??e da nuvem a seu fluxo de trabalho de testes de software, permitindo testes de automação perfeitos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e a criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

