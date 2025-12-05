Mercado de strip malls registra expansão no Brasil

O termo “strip malls”, antes desconhecido por boa parte das pessoas, está presente cada vez mais em temas relacionados ao varejo. Para se ter ideia de sua popularização, especialmente nos últimos anos, um estudo da Kantar Worldpanel apontou que boa parte dos latinos já faz compras perto de casa.



Strip malls são empreendimentos com foco em conveniência e reunião de um mix de serviços e alimentação que atendam às necessidades do consumidor que vive ou trabalha no entorno. Geralmente implantados em terrenos com metragens entre 3.000 e 5.000 metros quadrados, eles surgem como uma opção de investimento para lojistas.



Com estacionamento de fácil acesso, segurança e horários de funcionamento mais flexíveis em comparação com os shopping centers, os strip malls ganharam força especialmente após a pandemia, com a mudança de hábitos de consumo.



Qual é a origem dos strip malls?



O conceito de strip mall surgiu nos Estados Unidos, com foco em criar um empreendimento que atendesse todas as necessidades das pessoas que moram ou frequentam um local. Geralmente posicionados em formato de faixas, com lojas independentes e estacionamento amplo na frente, esses empreendimentos reúnem lojas e serviços em um único espaço, trazendo conveniência e acessibilidade aos clientes.



“Com o tempo, os empresários brasileiros foram percebendo que esse modelo se aplicava bem à nossa realidade. Foi quando os strip malls começaram a ser construídos, especialmente no Estado de São Paulo”, explica Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls, que faz o desenvolvimento e gestão de strip malls em todo o Brasil.



Onde ficam os strip malls



Atualmente, os strip malls estão posicionados tanto em áreas residenciais (sentido casa) quanto em zonas comerciais (sentido trabalho). Com a intenção de unir a praticidade da vizinhança a uma estrutura completa e planejada de centro comercial, os strip malls oferecem uma experiência individual e personalizada, mesclando prioritariamente operações de conveniência e serviços como farmácia, minimercado, pet shop, academia, cabeleireiro e alimentação em geral, voltadas às necessidades do dia a dia.



“Hoje em dia, vemos strip malls em todas as regiões do Brasil e inúmeros empresários que nos procuram para planejar um empreendimento do tipo em seus terrenos. É realmente uma área em constante evolução”, completa Saad.



Baseado no conceito de “one stop shop”, o strip mall atrai, cada vez mais, varejistas que buscam a melhor solução para combinar os formatos de loja de rua e shopping center, com um custo de ocupação mais acessível.



Números do setor: como os strip malls se posicionam no Brasil?



O Censo de 2025 da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls) indica, por exemplo, que o modelo predominante é o de porte menor. 59% dos empreendimentos seguem esse modelo, enquanto 32% têm porte médio e 27% grande.



O mix de lojas é composto majoritariamente por restaurantes, seguidos por academias, farmácias, lojas de vestuário, mercados, pet shops, cafeterias, lavanderias e salões de beleza.



“Quando falamos da gestão desses empreendimentos, eles podem ser classificados como independentes, quando não pertencem a uma rede e são geridos por uma empresa como a nossa”, explica Saad.



O que é ancoragem em strip malls e qual é sua importância



A ancoragem é parte fundamental para o sucesso de um empreendimento dentro do universo dos strip malls. Lojas âncoras nos shoppings convencionais são aquelas de redes mais conhecidas e maiores, que atraem um público maior ao empreendimento. Nos strip malls, além dessas, também são consideradas âncora uma drogaria, por exemplo, uma vez que gera grande fluxo.



“Em nossos 32 anos de atuação no mercado de strip malls, estabelecemos fortes relações com grandes redes varejistas, o que nos permite negociar bons contratos de lojas âncoras em nossos projetos de consultoria, fortalecendo o negócio e elevando as chances de sucesso”, completa Mário Thurler, sócio-fundador da MEC Malls.