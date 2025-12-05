Mercado de IA deve movimentar US$ 400 bilhões até 2027

O mercado de inteligência artificial (IA) segue em expansão. Segundo uma pesquisa divulgada pela Stocklytics.com e publicada no site AL1, o segmento deve movimentar mais de US$ 400 bilhões até 2027.

Ainda no levantamento, é mencionado que ferramentas como o GPT Maker devem se tornar mais comuns no dia a dia de diversas pessoas, especialmente aquelas que pensam em como ganhar dinheiro com IA. Nesse sentido, os principais usos para a inteligência artificial seriam criação de agentes de IA voltados para atendimento, capacitação corporativa, estratégias de marketing e suporte técnico.

Surgimento de agências

Outra tendência que deve ser observada com o passar dos anos é o surgimento de agências de IA. Neste modelo de negócios, pequenas estruturas com profissionais independentes e consultores aprendem a usar os recursos dessa tecnologia de forma personalizada para segmentos variados do mercado.

“Ao criar uma agência de IA, o profissional não oferece apenas consultoria, ele cria soluções replicáveis, que podem ser escaladas e adaptadas a diferentes clientes”, explicou Jenifer Calvi, Head de Produto e Negócios da Irrah Tech, ao site AL1.

Dentro desse segmento, um diferencial de quem pensa em como ganhar dinheiro com IA está na mudança de mentalidade, que foi de apenas dominar os códigos da tecnologia para entender onde e quais valores ela pode gerar, conversando com diversos sistemas e melhorando fluxos já existentes dentro das empresas.

“No fundo, trata-se de um movimento maior. A IA deixa de ser uma promessa de automação e passa a criar novos ofícios, novos tipos de empreendedores e uma nova economia criativa baseada em algoritmos”, reforça a executiva.