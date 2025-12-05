Northern Escape Heli-Skiing conquista o título de “Melhor Operadora de Heli-Ski do Mundo” pelo 4º ano consecutivo

Northern Escape Heli-Skiing (NEH) foi eleita a Melhor Operadora de Heli-Ski do Mundo em 2025 pelo World Ski Awards, marcando sua quarta vitória consecutiva após os anos de 2022, 2023 e 2024. Esse reconhecimento coloca a NHE entre um grupo seleto de operadoras de turismo de esqui consistentemente votadas como as melhores do mundo por líderes do setor e entusiastas.

Uma sequência de quatro anos construída sobre confiabilidade

A NEH opera nas Montanhas Skeena, na Colúmbia Britânica, onde a neve profunda do norte e a vasta extensão de terreno se juntam ao heli-ski e heli-snowboard para pequenos grupos. Quando os helicópteros não podem voar com segurança, a NEH oferece cat skiing como alternativa — algo extremamente raro nessa indústria. A operação cobre mais de 833.571 acres selvagens de bacias alpinas, geleiras e áreas de esqui em meio a florestas antigas.

A experiência NEH

Os hóspedes escolhem entre três formatos de hospedagem projetados para diferentes estilos e expectativas de grupo:

Yellow Cedar Lodge: quatro grupos de até 4 hóspedes compartilham dois helicópteros e ficam em um chalé rústico nas montanhas.

quatro grupos de até 4 hóspedes compartilham dois helicópteros e ficam em um chalé rústico nas montanhas. Mountain Lodge: dois grupos de cinco hóspedes compartilham um helicóptero em um chalé contemporâneo acessado apenas por via aérea.

dois grupos de cinco hóspedes compartilham um helicóptero em um chalé contemporâneo acessado apenas por via aérea. Skeena Spey Private: um grupo, um helicóptero e uma programação totalmente personalizada em uma hospedagem privativa e luxuosa, com equipe culinária dedicada, massoterapeuta e concierge.

Em todas as experiências, os hóspedes desfrutam da combinação exclusiva da NEH. Excelência gastronômica, neve confiável e cat-ski backup com acesso vertical ilimitado.

Temporada e acesso

A temporada de operação da NEH vai de meados de dezembro a meados de abril, com os picos de neve em ciclo de tempestades geralmente ocorrendo entre o fim de dezembro e o fim de janeiro. Os viajantes chegam a Terrace, BC (YXT) em um voo curto a partir de Vancouver, seguido de um rápido traslado de ônibus ou helicóptero.

Sobre o World Ski Awards

O World Ski Awards celebra a excelência em toda a indústria global de esqui, determinando os vencedores por meio de votos de operadoras de turismo, mídia, profissionais e do público. As vitórias consecutivas da NEH reafirmam sua posição entre as principais operadoras internacionais de esqui.

A temporada 2025-26 está vendendo rapidamente, então planeje agora caso queira experimentar o Melhor Heli-Ski do Mundo neste inverno. Detalhes dos pacotes, informações das hospedagens e reservas estão disponíveis em neheliskiing.com.

A Northern Escape Heli-Skiing opera respeitosamente nos territórios tradicionais das NaçõesKitsumkalumeKitselas.

