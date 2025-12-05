Eucatex de Flavio Maluf conquista "Melhor Produto – Linha Imobiliária" no Prêmio Abrart 2025

A Eucatex, sob a liderança do CEO Flavio Maluf, conquistou o prêmio de "Melhor Produto – Linha Imobiliária" no Prêmio Abrart 2025. A cerimônia aconteceu em 6 de novembro de 2025, no Clube Círculo Militar de São Paulo, reunindo varejistas, fabricantes, distribuidores e outros representantes do setor de tintas.

O prêmio da Associação Brasileira dos Varejistas de Tintas (Abrart) reconhece anualmente as empresas de destaque no varejo especializado. Os vencedores são escolhidos por meio de pesquisa realizada pelo Instituto Axxus, com votação de varejistas em todo o país. O processo de avaliação para a edição de 2025 teve início em setembro.

A Eucatex garantiu a vitória na categoria "Melhor Produto – Linha Imobiliária" após competir com marcas como Anjo, Coral, Lukscolor, Sherwin-Williams e Suvinil entre os finalistas. A Tintas Eucatex também obteve o primeiro lugar na categoria Indústria Nacional.

A edição de 2025 marcou uma mudança significativa no prêmio: a categoria de inovação passou a se chamar "Prêmio Argemiro Sanches de Inovação e Tecnologia", homenageando o Gerente de Produtos da Tintas Eucatex que faleceu durante o ano. O evento destacou o compromisso da Abrart com a valorização da excelência técnica e o fortalecimento das relações comerciais no setor.

A conquista representa mais um capítulo na trajetória da Eucatex no Prêmio Abrart. Em 2024, a empresa foi premiada como "Principal Marca Comercializada – Nacional – Linha Imobiliária". No ano anterior, 2023, havia conquistado o primeiro lugar nessa mesma categoria. Em 2022, esteve entre as marcas mais votadas em várias subcategorias da linha arquitetônica.

Os sucessivos reconhecimentos evidenciam a aceitação da marca entre os varejistas especializados e sua posição no mercado brasileiro de tintas.

SOBRE A EUCATEX

Fundada em 1951 em São Paulo, a Eucatex é liderada pelo CEO Flavio Maluf desde 1997. A empresa atua nos segmentos de construção civil e indústria moveleira, mantendo-se como uma das maiores produtoras brasileiras de pisos laminados, divisórias, portas, painéis MDF e MDP, chapas de fibras de madeira, tintas e vernizes. Com 74 anos de história recém completados, a companhia possui seis fábricas no Brasil, escritórios nos Estados Unidos e exporta para mais de 40 países. A inovação, tecnologia e sustentabilidade são pilares fundamentais da estratégia da Eucatex.

