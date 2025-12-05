CGTN: Laços China-Europa: Moldando os Próximos 50 Anos

Assine
PEQUIM, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a União Europeia - um momento crucial para refletir sobre o passado, e explorar o caminho para os próximos 50 anos. Com a chegada do fim de ano, líderes e pensadores europeus proeminentes visitaram a China, dando início a um diálogo aberto sobre a direção que o relacionamento China-Europa irá seguir. 

O ex-Primeiro-Ministro italiano Romano Prodi falou sobre os acontecimentos passados. “A China e a Europa nunca foram inimigos, mas nunca fomos irmãos”, ele disse. "Este é o momento em que a história nos obriga a mudar." Prodi observou que a Europa deve reconhecer plenamente a escala da ascensão da China e entender que o papel da China nos assuntos globais agora é indispensável. 

Enquanto Prodi apontava essa urgência histórica, o ex-Chanceler austríaco Wolfgang Schüssel falou sobre os desafios enfrentados pela governança global. De acordo com ele, uma das responsabilidades significativas da Europa para com o mundo, juntamente com a China, é salvaguardar a estabilidade. Ele observou que o mundo está enfrentando guerras tarifárias iniciadas pelos EUA, que desencadearam uma turbulência no comércio global. Schüssel acredita que uma parceria Europa-China salvaguardaria a estrutura da paz e abordaria as perturbações. 

Peter Jungen, Presidente da empresa alemã Peter Jungen Holding, pediu aos empreendedores que se concentrassem no dinâmico mercado chinês. Ele tem certeza de que a transformação da China em uma economia empreendedora e voltada para a inovação criou oportunidades que o mundo não pode se dar ao luxo de ignorar. Sua mensagem para os líderes empresariais globais é direta: A China, além de mercado é também um lugar onde ideias, tecnologia e indústria se regeneram e capacitam continuamente. 

"A competitividade da Europa dependerá da cooperação com as economias asiáticas em rápido crescimento", disse Iván Kovácsics, Diretor de Estratégia e Cooperação Internacional do Magyar Nemzeti Bank. Ele acredita que a Europa deve acelerar a inovação e ampliar suas parcerias, e que a China - com sua forte capacidade industrial e tecnologias avançadas - é essencial nesse processo. 

Os próximos 50 anos estão começando agora para a China e a Europa, dois grandes participantes de um mundo multipolar. O grande teste nos espera: como os dois países irão conectar os dois principais mercados e civilizações para criar uma parceria de influência global estrategicamente abrangente.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/China-Europe-Ties-Shaping-the-Next-50-Years-1IPjpmty9FK/p.html

Foto deste comunicado disponível em:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e2ecd3b-265b-4877-a7fc-acb23493ed73


Contato: Jiang Simin cgtn@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9597571)

