LTIMindtree Ganha Dois Prêmios de Parceiro da AWS de 2025 no AWS re:Invent

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa líder mundial em consultoria de tecnologia e soluções digitais, anunciou que recebeu os prêmios AWS 2025 Geography and Global Partner Awards, que reconhecem líderes em todo o mundo que desempenham papéis cruciais em ajudar os clientes a impulsionar a inovação e desenvolver soluções na Amazon Web Services (AWS). A LTIMindtree foi premiada como Parceira de Consultoria em Modernização de Aplicativos do Ano (Mundial) e Parceira do Ano no Setor - Viagens e Hospitalidade.

Na cerimônia de premiação de Parceiros da AWS re:Invent de 2025, os parceiros foram reconhecidos por sua especialização, inovação e cooperação, bem como pela evolução de seus modelos de negócios que possibilitam o sucesso na AWS, enquanto fornecem suporte a seus clientes. A LTIMindtree foi reconhecida como:

Parceiro do Ano do Setor - Viagens e Hospitalidade:

Reconhecida como uma parceira de transformação confiável no setor de Viagens e Hospitalidade, a LTIMindtree permite que uma líder mundial se modernize em grande escala, ao desativar centros de dados internacionais e migrar perfeitamente para a AWS. A iniciativa proporcionou uma modernização acelerada de processos de negócios críticos, como faturamento, ao mesmo tempo que melhorou significativamente a agilidade e o desempenho operacional. Além disto, a desativação da infraestrutura física contribuiu substancialmente para as metas de sustentabilidade do cliente, reduzindo a pegada de carbono. Juntos, estes resultados impulsionam sua visão digital e experiências do cliente preparadas para o futuro.

Parceiro de Consultoria em Modernização de Aplicativos do Ano:

Como parceira estratégica de modernização de uma seguradora líder nos EUA, a LTIMindtree transformou os principais sistemas migrando mais de 200 aplicativos críticos e cargas de trabalho complexas de 'mainframe' para a AWS. Esta cooperação transformou a TI de um centro de custos tradicional em um facilitador de geração de valor, acelerando a inovação, a entrega de produtos e o crescimento da receita. A modernização aperfeiçoou a subscrição mediante informações mais precisas, maior velocidade na emissão de apólices e uma experiência do cliente fortalecida com autosserviço altamente confiável e acesso de baixa latência a dados críticos. Juntos, estes avanços consolidam a posição do cliente como líder de mercado com foco em tecnologia.

"Ser nomeado Parceiro do Ano da AWS em duas categorias destaca a força de nossa cooperação com a AWS e reflete o trabalho inovador que nossas equipes realizam diariamente, ajudando empresas a se modernizar, inovar e expandir com confiança. Através de nossa abordagem orientada por IA e do profundo alinhamento com a AWS, capacitamos os clientes com soluções específicas para cada setor, que abrem novas possibilidades e moldam a próxima geração de transformação", disse Gururaj Deshpande, Diretor de Operações na LTIMindtree.

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que atua em parceria com organizações de diversos setores para reinventar modelos de negócio, acelerar a inovação e impulsionar o crescimento com foco em IA. Confiada por mais de 700 clientes em todo o mundo, utilizamos tecnologias avançadas para promover a excelência operacional, melhorar a experiência do cliente e criar valor a longo prazo. Com mais de 86.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree, parte do Larsen & Toubro Group, dedica-se a resolver desafios empresariais complexos e a entregar transformações em grande escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

