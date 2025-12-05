Rigaku lança o XTRAIA MF-3400, um instrumento de medição para semicondutores de última geração

A Rigaku Corporation, parceira global em soluções para sistemas analíticos de raios X e integrante do grupo Rigaku Holdings Corporation (com sede em Akishima, Tóquio; CEO: Jun Kawakami; doravante denominado “Rigaku”), lançou o XTRAIA MF-3400, um instrumento destinado aos processos de fabricação de semicondutores que possibilita a medição da espessura e da composição de wafers. O XTRAIA MF-3400 contribuirá de maneira substancial para o aumento da produtividade no mercado de semicondutores em rápida expansão, possibilitando a análise de alta precisão de materiais essenciais para a produção em larga escala de chips de memória de última geração e dispositivos de IA de alta velocidade.

Conforme a IA generativa e os data centers continuam a se expandir, cresce a procura por semicondutores de alto desempenho e eficiência energética, aptos a processar grandes volumes de dados. Consequentemente, as estruturas semicondutoras se tornam cada vez mais complexas, delicadas e tridimensionais, com um único chip integrando bilhões de componentes eletrônicos microscópicos.

A produção em grande escala estável destes dispositivos avançados exige tecnologias não destrutivas que possam medir e isolar filmes metálicos com precisão na escala nanométrica.

Para suprir essa demanda, a Rigaku aprimorou ainda mais as tecnologias de raios X que vem desenvolvendo há décadas para criar o XTRAIA MF-3400. Entre suas recentes funcionalidades, o XTRAIA MF-3400 possibilita a medição de molibdênio, um elemento que vem despertando interesse como um material inovador de próxima geração.

Principais características do XTRAIA MF-3400

Ao duplicar a dose de raios X e integrar um novo sistema de transporte, o número de wafers mensuráveis por hora aumenta de maneira significativa.

Ao duplicar a dose de raios X e integrar um novo sistema de transporte, o número de wafers mensuráveis por hora aumenta de maneira significativa. Medição não destrutiva com precisão nanométrica

Em um campo tão estreito quanto 50 µm, menor que a largura de um fio de cabelo humano, o XTRAIA MF-3400 pode medir a espessura do filme com precisão subnanométrica, mais fina que a espessura de um único átomo. Múltiplas análises em um único dispositivo

O XTRAIA MF-3400 integra três funções analíticas, as quais empregam fluorescência de raios X, refletância de raios X e difração de raios X. A medição pode ser automatizada por meio do registro das condições ideais em receitas, adaptadas a objetivos, incluindo a estrutura de um filme ultrafino, espessura ou cristalinidade.

Histórico e perspectivas

A KIOXIA Corporation e a KIOXIA Iwate Corporation optaram por implementar o XTRAIA MF-3400 em linhas de produção em massa de memória flash 3D NAND1. Espera-se também que o dispositivo seja utilizado na produção de memórias de nova geração, nas quais a alta capacidade e as altas taxas de transferência de dados são imprescindíveis, e a adoção na produção em massa é iminente.

Além disso, espera-se que os fabricantes de semicondutores DRAM2 e dos semicondutores lógicos3 também adotem o XTRAIA MF-3400. Combinando com o modelo anterior, a Rigaku prevê que as vendas líquidas ultrapassem 6 bilhões de ienes no ano fiscal de 2026.

Uma variedade de módulos pode ser selecionada para o XTRAIA MF-3400, adaptados a diferentes aplicações. Esta flexibilidade permite que cada fabricante construa o ambiente de medição ideal para seus processos de fabricação. Aproveitando esses pontos fortes em versatilidade e escalabilidade, a Rigaku prosseguirá com o desenvolvimento de aplicações em novos campos de materiais e processos, com o objetivo de alcançar um crescimento sustentável de 20% anualmente no exercício fiscal de 2027 e, posteriormente, para ambas as linhas de modelos.

1. Mídias de memória que utilizam uma estrutura 3D para alcançar alta capacidade, alta velocidade e baixo consumo de energia

2. Dispositivos de memória principal volátil que armazenam dados temporariamente; a operação em alta velocidade é uma característica fundamental

3. Semicondutores utilizados s??em processos como cálculo e controle

Detalhes do produto

Sobre o Rigaku Group

Desde a sua fundação em 1951, a equipe de profissionais de engenharia do grupo Rigaku tem se dedicado a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, principalmente em seus principais campos de raios X e análise térmica. Com presença no mercado em mais de 136 países e cerca de 2 mil funcionários em nove operações globais, a Rigaku é uma parceira de soluções na indústria e em institutos de análise de pesquisa. Seu índice de vendas no exterior atingiu cerca de 70%, enquanto manteve uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Juntamente com seus clientes, a Rigaku continua se desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências da vida para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações “Para melhorar nosso mundo alimentando novas perspectivas”.

Para obter detalhes, acesse: rigaku-holdings.com/english

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

