Parse Biosciences lança Evercode Whole Blood Fixation
Novo método de fixação agiliza o manuseio de amostras de sangue para pesquisa translacional
A Parse Biosciences, líder em oferecer soluções acessíveis e escaláveis ??para sequenciamento de células individuais, anunciou hoje o lançamento do Evercode™ Whole Blood Fixation, um novo kit que permite a fixação imediata de sangue total diretamente no local da coleta. A tecnologia elimina a necessidade de isolamento de PBMCs no local, equipamentos especializados ou pessoal treinado, permitindo que equipes de pesquisa translacional em hematologia e na indústria farmacêutica coletem amostras de sangue de modo integrado em ambientes clínicos reais para posterior análise de células individuais.
Os fluxos de trabalho tradicionais de perfilamento de RNA de célula única, realizados em um contexto translacional, exigem um equilíbrio entre o processamento de amostras frescas, que se degradam com rapidez e demandam manuseio especializado, e o uso de métodos de fixação que captam apenas um transcriptoma parcial e não fornecem sequências de TCR pareadas. O isolamento de PBMCs frescos também requer fluxos de trabalho complexos e reagentes especializados. O Evercode Whole Blood Fixation supera estas limitações, ao preservar a cobertura abrangente e imparcial do transcriptoma que define a plataforma Evercode. O resultado é uma solução prática e escalável para RNA-seq de célula única de alta qualidade em contextos translacionais.
"Estamos empolgados com o que esta tecnologia possibilita para pesquisadores em hematologia, descoberta de biomarcadores e medicina translacional", disse Charlie Roco, PhD, Diretor de Tecnologia e Cofundador da Parse Biosciences. "O Evercode Whole Blood Fixation traz o poder do sequenciamento de células individuais diretamenteàpesquisa baseada em sangue, ao estabilizar as amostras na coleta e preservar transcriptomas de alta qualidade para análises subsequentes rigorosas."
Os novos kits de fixação de sangue total estarão disponíveis para envio a partir da semana de 8 de dezembro. Para saber mais, visite a empresa no estande 1480 no encontro anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH) em Orlando ou explore o site da Parse Biosciences.
Sobre a Parse Biosciences
A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.
Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse arrecadou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é utilizada por mais de 3.000 clientes ao redor do mundo. Seu portfólio de produtos em expansão inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e uma solução interativa de análise de dados chamada Trailmaker.
A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251204655059/pt/
Contato:
Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455
Fonte: BUSINESS WIRE