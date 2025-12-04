Board reconhecida como Líder no Quadrante Mágico da Gartner® para Software de Planejamento Financeiro pelo quarto ano consecutivo

A Board, plataforma líder em planejamento empresarial, anunciou hoje que foi nomeada Líder no Quadrante Mágico da Gartner® para Software de Planejamento Financeiro em 2025. Esta é a quarta vez consecutiva que a empresa é posicionada no quadrante dos líderes.

A plataforma de planejamento empresarial Board integra processos de planejamento em toda a empresa, permitindo planejamento estratégico, financeiro e operacional com análise e compartilhamento de dados quase em tempo real. A abordagem unificada da Board ao planejamento impulsionou uma forte adoção em todo o planejamento financeiro e operacional nos setores de manufatura, bens de consumo embalados (CPG) e varejo.

“Estamos orgulhosos por, mais uma vez, sermos nomeados Líderes no Quadrante Mágico da Gartner para Software de Planejamento Financeiro”, disse Jeff Casale, CEO da Board. “Para a Board, esse reconhecimento reflete nosso compromisso contínuo de ajudar as organizações a unificar o planejamento estratégico, financeiro e operacional em uma única plataforma, capacitando as equipes a planejar de forma contínua, a tomar decisões com confiança e a alcançar um desempenho superior em um mundo em constante transformação.”

Uma inovação fundamental na plataforma Board é o Flex Grid, uma interface de última geração que oferece planejamento e análise de autosserviço por meio de visualização de dados, cálculos e painéis reimaginados. O ambiente Flex Grid fornece fórmulas intuitivas e funcionalidades de painel, permitindo o planejamento de baixo para cima e de cima para baixo em escala. Os usuários podem trabalhar com grandes volumes de dados, realizar previsões detalhadas e executar modelagem de cenários com rapidez e precisão em uma interface familiar, semelhante ao Excel.

Com foco no que vem pela frente, o roteiro de produtos da Board inclui agentes inteligentes baseados em personas e específicos para casos de uso, projetados para atuar como parceiros colaborativos com profundo conhecimento do domínio em funções como FP&A, Controladoria, Merchandising e Planejamento da Cadeia de Suprimentos. Em vez de oferecer um único agente de IA genérico, a Board planeja fornecer uma rede de agentes específicos para cada função que podem executar tarefas de forma independente com orientação mínima. Esses agentes são nativos da plataforma Board, aproveitando o mesmo modelo de dados, hierarquias de negócios e cálculos que seus clientes usam diariamente.

“O que estamos construindo é mais do que um simples recurso de IA”, disse David Marmer, vice-presidente sênior (SVP) de Produtos da Board. “Vemos isso como uma evolução na forma como as organizações planejam, decidem e atuam, oferecendo uma família de agentes específicos para cada função e caso de uso que trabalham ao lado das pessoas para possibilitar um planejamento mais contínuo, inteligente e confiável.”

A Board é a Plataforma de Planejamento Empresarial criada para acelerar o desempenho dos negócios, viabilizar o planejamento contínuo e impulsionar decisões seguras e alinhadas. Ele possibilita previsões mais precisas, com visibilidade em tempo real dos dados corporativos e externos. Unifica finanças e operações em uma única fonte de informação confiável. E, com experiências aprimoradas por IA para cada função, as equipes podem tomar decisões cada vez mais inteligentes, garantindo resultados de negócios previsíveis e lucrativos. É por isso que marcas globais visionárias como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC e milhares de outras confiam na Board para navegar em mercados complexos com confiança. Para informações adicionais, visite www.board.com.

