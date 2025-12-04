NetApp colabora com a AWS para levar dados empresariais aos serviços de IA da AWS

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje um novo recurso que permite às empresas simplificar e tornar seus fluxos de trabalho mais eficientes, conectando os serviços de IA e de análise da Amazon Web Services (AWS) diretamente aos seus dados NetApp, tanto na nuvem quanto no local. O Amazon S3 Access Points para o Amazon FSx for NetApp ONTAP® permite que os clientes acelerem projetos de IA e análise, permitindo que os dados de arquivos residentes no FSx for ONTAP sejam acessados por meio da API S3 pelo amplo portfólio de serviços de IA/ML e análise da AWS — tudo isso enquanto os dados permanecem no local e são totalmente acessíveis para leitura/gravação por meio de protocolos de arquivo.

“Ao conectar nativamente os dados do FSx for ONTAPàampla variedade de serviços de IA, ML e de análise da AWS, a nova integração com o Amazon S3 Access Points libera o potencial de acesso a mais de 100 exabytes de dados corporativos armazenados em sistemas NetApp, possibilitando casos de uso transformadores, como IA generativa e casos de uso analíticos desenvolvidos na AWS”, afirmou Pravjit Tiwana, vice-presidente sênior e diretor-geral de Armazenamento e Serviços em Nuvem da NetApp. “A introdução do S3 Access Points para o Amazon FSx é um divisor de águas tanto para o FSx for ONTAP quanto para os usuários do ONTAP localmente. Agora, os clientes podem utilizar serviços avançados de nuvem diretamente integrados às aplicações corporativas eàarquitetura de dados.”

Como fornecedora líder de soluções de armazenamento corporativo e a única com um serviço de armazenamento de dados próprio, nativamente construído na AWS, a NetApp está em uma posição única para ajudar os clientes a acelerar cargas de trabalho modernas na nuvem. Ao usar o Amazon S3 Access Points com o FSx for ONTAP, os clientes podem conectar serviços AWS baseados em S3 e aplicativos ISV aos sistemas de arquivos FSx for ONTAP como se fossem buckets do S3. Os recursos de replicação integrados ao ONTAP permitem que as empresas mobilizem seus dados em ambientes de nuvem híbrida, permitindo que os clientes do FSx for ONTAP se conectem facilmente aos seus dados armazenados localmente. Com esse recurso, os dados de arquivos armazenados no FSx for ONTAP ficam acessíveis para uso com o amplo conjunto de serviços e aplicativos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, computação sem servidor e análise que funcionam com o S3. Os usuários podem controlar e simplificar a forma como diferentes aplicativos ou usuários acessam os dados, criando pontos de acesso com nomes e permissões personalizados para cada aplicativo ou usuário.

Ao eliminar a necessidade de mover dados do FSx para o ONTAP para aproveitar os serviços de IA, os clientes também se beneficiam dos recursos de resiliência cibernética integrados que tornam o ONTAP o armazenamento mais seguro do planeta, incluindo detecção de ransomware em tempo real e snapshots integrados.

“A NetApp fornece uma plataforma de dados unificada que permite aos clientes extrair valor de seus dados em diferentes ambientes”, disse Jasdeep Singh, gerente de Pesquisa de Serviços de Nuvem e Borda da IDC. “A estreita colaboração entre a NetApp e a AWS possibilita que os clientes aproveitem a escala, o desempenho e a eficiência da nuvem juntamente com o gerenciamento de dados simplificado e comprovado do NetApp ONTAP para impulsionar a inovação. A integração nativa com serviços de IA e analytics nativos da nuvem, além de recursos avançados de gerenciamento de workloads (cargas de trabalho), oferece às empresas as ferramentas necessárias para operar de forma eficiente e se adaptar a requisitos em constante evolução.”

Para saber mais sobre o FSx for ONTAP e o NetApp Workload Factory, visite o estande da NetApp n.º 1039 na AWS re:Invent em Las Vegas, de 1 a 5 de dezembro de 2025.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

