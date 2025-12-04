MSCI lança índice inovador que integra mercados públicos e capital privado

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) lançou o Índice MSCI All Country de Ações Públicas e Privadas, um índice diário inovador que combina mercados públicos e uma visão abrangente de capital privado em uma estrutura única e coerente. O lançamento marca uma importante mudança em como os investidores podem avaliar a exposição total a ações e mensurar o desempenho de seus portfólios.

Com a crescente integração dos mercados privados nos portfólios de investimento, o capital privado vem se convertendo em um componente essencial da alocação total de portfólio, contribuindo para a diversificação, o potencial de retorno a longo prazo e a exposição a segmentos da economia não abrangidos pelos mercados públicos. Refletindo a estrutura em evolução dos portfólios de investimento, este índice define um novo padrão para acompanhar o desempenho mundial de ações em mercados públicos e privados.

O índice combina o principal MSCI ACWI IMI, que representa o desempenho de todo o conjunto de oportunidades de ações cotadas em bolsa em mercados desenvolvidos e emergentes, servindo como referência para cerca de US$ 5,6 trilhões em ativos sob gestão.1 e o novo Índice MSCI All Country de Ações Privadas, uma medida diária baseada no conjunto de dados proprietário da MSCI de fluxos de caixa e avaliações provenientes de quase 10.000 fundos de capital privado. Este enfoque integrado permite que o índice reflita tanto o universo de ações públicas de investimento como as exposições moldados de capital privado em uma estrutura mundial de ações consistente.

Com base na experiência combinada da MSCI em índices, pesquisa e recursos de dados, a metodologia do Índice MSCI All Country de Ações Públicas e Privadas foi concebida para oferecer transparência e um enfoque consistente para a construção, manutenção e rebalanceamento do índice, alinhada aos princípios de design de índices da MSCI. O índice, com uma alocação-alvo para capital privada definida em 15%, é calculado diariamente com base na ponderação ajustada e no desempenho diário de cada índice componente. O índice é revisado e rebalanceado trimestralmente para manter a consistência com as ponderações da alocação-alvo. Em cada revisão, os dados mais recentes disponíveis dos índices componentes são incorporados e os fatores de ponderação são redefinidos para a alocação-alvo. O rebalanceamento é realizado conforme as políticas de manutenção de índices da MSCI, garantindo continuidade e comparabilidade ao longo do tempo.

"Este índice representa um marco em nossa missão de tornar os mercados privados mais transparentes e acessíveis", disse Luke Flemmer, Diretor de Ativos Privados na MSCI. "Isto reflete a combinação única da MSCI de dados de alta qualidade, pesquisa de classe mundial e capacidade de distribuição de índices, além de ampliar nosso conjunto de ferramentas para ativos privados, que oferece aos investidores um modo mais simples de acessar, comparar e alocar capital privado."

O lançamento reflete o compromisso mais amplo da MSCI em fornecer aos investidores as ferramentas, pesquisas e dados necessários para dar suporte às tomadas de decisões com informação em seus portfólios. Para saber mais, acesse MSCI Private Assets.

1Em 30 de junho de 2025, os ativos sob gestão institucionais ativos incluíam ativos sob gestão separados/segregados, ativos sob gestão agrupados/combinados e ativos sob gestão institucionais de fundos mútuos. Os fundos de varejo ativos incluíam fundos abertos, fundos fechados e fundos de produtos de seguros. Os ativos sob gestão também incluíam ativos indexados e o interesse em aberto nocional em contratos futuros e opções, com base em dados internos da MSCI. Para os fundos que não reportaram ativos sob gestão em 30 de junho de 2025, foram utilizados valores do período anterior como estimativas.

Sobre a MSCI

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) fortalece os mercados financeiros globais ao conectar os diversos participantes do ecossistema por meio de uma linguagem comum. Nossos dados, análises e índices orientados por pesquisa, apoiados por tecnologia de ponta, estabelecem padrões para investidores globais e ajudam nossos clientes a compreender riscos e identificar oportunidades, permitindo decisões mais embasadas e o avanço da inovação. Atendemos gestores e proprietários de ativos, investidores de mercado privado, fundos de hedge, gestores de patrimônio, bancos, seguradoras e empresas. Para saber mais, visite www.msci.com.

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Essas declarações referem-se a eventos ou desempenhos futuros e envolvem riscos que podem fazer com que os resultados ou desempenhos reais difiram materialmente, pelo que não se deve depositar confiança indevida nas mesmas. Os riscos que podem afetar os resultados ou o desempenho estão descritos no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente encerrado em 31 de dezembro, arquivado na SEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação aqui contida constitui conselho de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para usar seus produtos ou serviços sem uma licença apropriada. A MSCI NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO OU DE OUTRA FORMA COM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS E ISENTA-SE DE TODA A RESPONSABILIDADE NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI.

