A Global Critical Logistics (GCL) anunciou hoje a evolução de sua marca para a identidade recém-revelada da The Rock-It Company, unindo seu portfólio diversificado sob um nome icônico e globalmente reconhecido. O anúncio chega no momento em que a Rock-It entrega alguns dos momentos culturais mais impactantes do mundo nesta semana, incluindo o Sorteio Final da Copa do Mundo da FIFA 2026™ em Washington D.C., a Art Basel em Miami, a Conferência em Rock Lititz e vários shows e eventos automotivos em Abu Dhabi, incluindo o Leilão RM Sotheby's. Todos esses eventos de destaque coincidem com uma extensa lista de turnês globais, produções cinematográficas, operações de transmissão e projetos experienciais que abrangem vários continentes. Juntos, esses momentos icônicos contribuem para os mais de 10.000 projetos de missão crítica que a Rock-It viabiliza a cada ano por meio de sua rede global de experiência em logística.

Durante décadas, a empresa esteve no centro dos eventos esportivos mais complexos, turnês musicais globais de grande alcance e movimentação dos ativos mais valiosos no setor de bens de luxo. Por meio de uma vasta rede de especialistas, um conjunto abrangente de recursos e instalações estrategicamente localizadas, a The Rock-It Company é líder na execução de operações logísticas mais complexas e de grande visibilidade do mundo, que definem sua reputação no setor.

Como parte dessa evolução, a Rock-It está organizando suas ofertas em torno de dois pilares complementares: Eventos ao vivo e Bens de luxo.

Eventos ao vivo

Com base na herança de 47 anos da Rock-It Cargo, a Rock-It introduzirá divisões verticais dedicadas a fornecer o melhor serviço da categoria para seus muitos mercados finais em crescimento:

A Rock-It Cargo continuará sendo líder mundial em turnês de apresentações ao vivo e logística especializada para a indústria de turnês musicais. O foco em esportes, cinema e experiências dentro da Rock-It Cargo hoje será transformado em divisões dedicadas, proporcionando um foco claro e liderança em cada vertical.

continuará sendo líder mundial em turnês de apresentações ao vivo e logística especializada para a indústria de turnês musicais. O foco em esportes, cinema e experiências dentro da Rock-It Cargo hoje será transformado em divisões dedicadas, proporcionando um foco claro e liderança em cada vertical. A Rock-It Sports integrará as capacidades combinadas e o histórico da Rock-It Cargo e da SOS Global em um segmento unificado de operações esportivas e de transmissão. A marca SOS Global será descontinuada, trazendo a equipe de confiança, décadas de experiência e relacionamentos com clientes para a Rock-It Sports.

integrará as capacidades combinadas e o histórico da Rock-It Cargo e da SOS Global em um segmento unificado de operações esportivas e de transmissão. A marca SOS Global será descontinuada, trazendo a equipe de confiança, décadas de experiência e relacionamentos com clientes para a Rock-It Sports. A Rock-It Productions abrangerá a experiência da empresa em cinema, televisão, podcasting, multimídia e produções ao vivo. A Dynamic International continuará a operar com excelência como a Dynamic International by Rock-It.

abrangerá a experiência da empresa em cinema, televisão, podcasting, multimídia e produções ao vivo. A Dynamic International continuará a operar com excelência como a A Rock-It Experiential realizará eventos corporativos ao vivo, feiras e exposições, ativações de marcas e projetos experienciais globais em grande escala.

Bens de luxo

Apoiando a crescente demanda global por logística confiável no setor de bens de alto valor, a The Rock-It Company é liderada por duas divisões de confiança, listadas abaixo.

A DIETL by Rock-It representará a Rock-It como a força motriz por trás do crescimento global no setor de belas artes, apoiando uma rede mundial de colecionadores, leilões, particulares e museus.

representará a Rock-It como a força motriz por trás do crescimento global no setor de belas artes, apoiando uma rede mundial de colecionadores, leilões, particulares e museus. A CARS By Rock-It fornecerá serviços de excelência, armazenamento e gestão para colecionadores de automóveis, ralis, corridas, leilões e muito mais.

“Essa evolução natural honra nosso legado e nos permite atender os clientes melhor do que nunca”, disse Daniel Rosenthal, presidente e CEO da The Rock-It Company. “Ao nos unirmos sob o nome Rock-It, reunimos décadas de experiência, uma reputação conquistada e os melhores talentos do setor em uma única plataforma global, com um compromisso comum de entregar os momentos mais extraordinários do mundo.”

Sobre a The Rock-It Company

A The Rock-It Company (anteriormente Global Critical Logistics) é líder global em logística especializada de missão crítica, reconhecida pela confiança em transportar ativos insubstituíveis e por impulsionar momentos extraordinários em Eventos ao vivo e Bens de luxo. Com uma trajetória de 47 anos, a Rock-It oferece serviços de transporte multimodal, planejamento logístico de eventos, embalagem e armazenamento especializados, serviços aduaneiros e de ATA Carnet, seguros, suporte no local e muito mais.

A Rock-It viabiliza turnês internacionais de shows, grandes eventos esportivos, transmissões, produções cinematográficas e de mídia, eventos e ativações imersivas, infraestrutura para eventos ao vivo, além do transporte e da proteção de obras de arte, automóveis raros e outras coleções de valor inestimável. Com acesso a mais de 160 países e mais de 10.000 missões por ano, a Rock-It atende a uma lista diversificada de parceiros, incluindo a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Pebble Beach Concours d'Elegance, a RM Sotheby's, as principais montadoras de hipercarros, diversos comitês olímpicos, ligas e federações, e outras marcas líderes de todas as partes do mundo.

