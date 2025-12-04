O crédito privado transfronteiriço deverá crescer, mas a complexidade operacional ameaça este impulso, segundo a CSC

As transações de crédito privado transfronteiriças estão preparadas para um forte crescimento, mas a complexidade operacional vem se convertendo um obstáculo crítico. Conforme a CSC, líder em oferecer soluções de administração de negócios e conformidade, um esmagador 92% de parceiros comanditários (LPs) expressam preocupação com a complexidade destas transações.

Publicado no último relatório da CSC, Crédito Privado 2025: Estratégias Globais para um Mercado de US$ 1,5 Trilhão, os resultados ressaltam uma crescente desconexão entre investidores e gestores de fundos,àmedida que o crédito privado continua sua rápida expansão internacional.1

Embora tanto os parceiros comanditários (LPs) como os parceiros gerais (GPs) permaneçam otimistas quanto ao crescimento do crédito privado transfronteiriço, divergem fortemente quantoàprontidão operacional. Quase oito em cada dez GPs (79%) preveem crescimento no setor nos próximos três anos, com mais da metade (51%) esperando uma aceleração significativa. Os LPs, por outro lado, estão cada vez mais cautelosos; 40% relataram ter recusado diversas oportunidades de fundos ou investimentos no ano passado devido a preocupações operacionais, como padrões de relatórios inconsistentes e estruturas de risco pouco claras.

"A expansão mundial do crédito privado é inegável, mas a complexidade operacional que ela acarreta não deve ser subestimada", disse Bas Coenen, Chefe de Soluções de Fundos da CSC na Europa. "Operar em múltiplas jurisdições introduz um labirinto de requisitos de relatórios, expectativas de investidores e normas de conformidade. Mesmo administrar um pequeno número de mercados pode se mostrar um desafio. A mensagem dos investidores é clara: a confiança em estratégias transfronteiriças depende da transparência, do alinhamento regulamentar e da execução impecável."

Os GPs reconhecem os desafios operacionais que acompanham a expansão transfronteiriça, sobretudo quanto às regulamentações de combateàlavagem de dinheiro (AML),àcomunicação em múltiplas jurisdições eàaplicação de cláusulas contratuais em diversos sistemas jurídicos. As exigências de transparência e relatórios por parte dos LPs agora figuram entre as principais preocupações dos gestores, perdendo apenas para a complexidade da estruturação de negociações.

Ao mesmo tempo, os investidores institucionais mudam suas prioridades para dados mais detalhados e consistentes sobre o desempenho dos empréstimos e a qualidade de crédito dos mutuários. Estas métricas agora ficam logo atrás dos retornos por empréstimo e das tendências de pagamento dos mutuários, enquanto medidas mais amplas, como liquidez e visibilidade do risco de portfólios, vêm sendo avaliadas mediante estes dados mais detalhados.

Para satisfazer as crescentes expectativas e expandir de modo eficaz, muitos GPs investem em atualizações tecnológicas e firmam parcerias com provedores de serviços especializados. Atualmente, 82% dependem de agentes de crédito terceirizados, sendo que 66% o fizeram regularmente durante o último ano, e 88% esperam que o uso aumente. Os LPs apoiam intensamente esta mudança: 92% acreditam que os GPs que terceirizam para especialistas confiáveis ??estão mais bem preparados para fornecer melhores relatórios e maior transparência de riscos, especialmente em ambientes transfronteiriços complexos.

"O crédito privado é inerentemente uma classe de ativos prática, muito mais intensiva em termos operacionais do que o investimento em ações", disse.David Kim, Diretor Geral da CSC na América do Norte. "Os LPs sabem que os dados estão disponíveis e exigem mais deles com maior transparência, consistência e detalhes. Isto está pressionando os gestores a melhorar suas capacidades de geração de relatórios e reforçar as estruturas operacionais."

Ele acrescentou: "Muitos agora buscam parceiros que possam apoiá-los em todo o ciclo de investimento, desde a intermediação de empréstimos e administração de fundos até o gerenciamento de SPV. A CSC está entre as poucas empresas com a escala, a experiência e a infraestrutura necessárias para oferecer soluções verdadeiramente completas."

Para receber uma cópia do relatório Crédito Privado 2025: Estratégias Globais para um Mercado de US$ 1,5 Trilhão da CSC, baixe o mesmo em cscglobal.com/service/campaigns/private-credit-2025.

1 A CSC, em parceria com a PureProfile, entrevistou 500 profissionais de capital privado ao redor do mundo, incluindo 300 GPs e 200 LPs na América do Norte, Europa (incluindo o Reino Unido) e Ásia-Pacífico. Os entrevistados ocupavam funções de liderança em gestão de fundos, investimentos e funções de risco nos setores de gerenciamento de ativos, fundos de pensão, seguros e gestão de patrimônio.

Sobre a CSC

A CSC é uma fornecedora líder de soluções de administração empresarial e compliance, oferecendo experiência de ponta e alcance global incomparável para gestores de fundos alternativos e participantes dos mercados de capitais. Com uma vasta experiência institucional e uma abordagem personalizada, a CSC oferece um conjunto abrangente de serviços de administração de fundos, fiduciários, agências e conformidade, apoiando uma ampla gama de transações em mercados privados e públicos, estratégias de fundos complexas e operações escaláveis.

Reconhecida como parceira de confiança por mais de 70% do PEI 300 e 90% das empresas da Fortune 500® , a CSC auxilia seus clientes a superar complexidades operacionais e transacionais em mais de 140 jurisdições e diversas classes de ativos. Com uma capacidade global robusta, nossas equipes de especialistas fornecem soluções adaptadas às necessidades de cada cliente. Privadamente administrada desde 1899, a CSC combina alcance global, expertise local e soluções inovadoras para ajudar seus clientes a prosperar.

We are the business behind business® . Saiba mais em cscglobal.com.

