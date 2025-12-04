Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Iniciativa sustentável de MS foi apresentada na COP30

Empresa privada destinou mais de 1,4 milhão de quilos de resíduos à reciclagem

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
04/12/2025 18:42

compartilhe

SIGA
x
Iniciativa sustentável de MS foi apresentada na COP30
Iniciativa sustentável de MS foi apresentada na COP30 crédito: DINO

Criado em 2007, o Programa Ciclos foi um dos seis cases brasileiros selecionados para apresentação na COP30, conferência global sobre mudanças climáticas realizada em novembro, em Belém (PA). A iniciativa foi escolhida entre 149 projetos avaliados pela plataforma internacional Sustainable Business COP30, no grupo temático Circular Economy & Materials Working Group, que reúne experiências de economia circular e inovação industrial na América do Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O projeto sul-mato-grossense representou o Brasil na categoria “Economia Circular e Materiais Sustentáveis”, destacando-se pelo impacto ambiental e pela integração social. Além disso, o tema integrou a Convenção Integra CMR 2025, promovida na sede do Grupo Real, em Campo Grande (MS), no mês de outubro.

Resultados práticos da iniciativa

O Programa Ciclos garantiu ao Grupo Real o selo de primeira agroindústria do estado certificada pelo Programa ESG-FIEMS, após o cumprimento de 69 indicadores de boas práticas ambientais, sociais e de governança. Com isso, a iniciativa ampliou a coleta e a destinação correta de resíduos, envolvendo colaboradores, comunidades e fornecedores. Desde sua implantação, mais de 1,4 milhão de quilos de resíduos foram enviados para reciclagem, enquanto ações internas de reaproveitamento evitaram a emissão de 1.355 toneladas de CO?, segundo dados do Grupo Real.

Além da redução do impacto ambiental, o programa gera receita com materiais recicláveis, diminui custos operacionais e reinveste os recursos em iniciativas sociais. Dessa forma, fortalece o clima organizacional e agrega valor à marca — fatores apontados no relatório internacional como diferenciais competitivos.

O Grupo Real também investiu na conversão integral de sua matriz energética para sistemas fotovoltaicos, bem como na implantação de captação, tratamento e reaproveitamento de água da chuva em suas duas plantas industriais. No eixo social, o Ciclos promove valorização humana, integração e apoio às comunidades locais. As políticas voltadas à equidade, ao combate ao assédio e à proteção de dados são auditadas por comitês independentes e pelo Bureau Veritas (BVQI), instituição acreditada pelo Inmetro responsável pela certificação ESG-FIEMS.

Reconhecimento internacional 

De acordo com o diretor-técnico industrial do Grupo Real, Mário Renck Real, o reconhecimento na COP30 reflete a maturidade da agroindústria moderna brasileira. Ele destaca que seguir as diretrizes ESG é essencial para manter a competitividade e atender mercados cada vez mais exigentes. Além disso, a adoção de práticas voltadas à redução de impactos ambientais, ao bem-estar animal e à rastreabilidade é vista como fundamental para consolidar a pecuária nacional como referência em sustentabilidade.

Outras duas empresas — PortoPlast e Organoeste — também foram selecionadas para integrar o grupo de cases brasileiros da COP30, compondo o SB COP Case Booklet, publicação oficial que reunirá os principais exemplos de sustentabilidade industrial do país.

Com essa certificação, Mato Grosso do Sul posiciona-se na vanguarda da sustentabilidade industrial. Consequentemente, o estado estimula novas adesões ao Programa ESG-FIEMS e fortalece sua imagem em economia verde.

Mais informações estão disponíveis em: www.gruporealbr.com.br/ambiental



Website: http://www.gruporealbr.com.br/ambiental

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay