Suframa e Softex apresentam resultados do PPEI em Demo Day

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) promove, no próximo dia 9 de dezembro, o Demo Day do Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador (PPEI), com o objetivo de apresentar os resultados alcançados pelos projetos apoiados pela iniciativa. O encontro será realizado no Auditório Floriano Pacheco, na sede da SUFRAMA, a partir das 8h.

Organizado pela Softex Amazônia, o evento detalhará a aplicação dos recursos públicos, os impactos gerados e as contribuições das instituições executoras para o fortalecimento do ecossistema de inovação na Amazônia Ocidental e no Amapá. A programação inclui palestras institucionais, apresentações de projetos, demonstrações de protótipos e espaço de networking.

Durante o Demo Day, também será destacada a importância do PPEI, que visa impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico por meio de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), utilizando recursos da Lei de Informática (Lei nº 8.387/1991). O programa apoia Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), incubadoras, aceleradoras, fundações, instituições de ensino e startups com sede ou filial na região.

“O Demo Day do PPEI não apenas apresenta resultados tangíveis, mas também demonstra o poder transformador do investimento em Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia. Os projetos e protótipos que veremos aqui são a prova viva de que a nossa região possui um ecossistema de inovação vibrante e pronto para gerar soluções de alto impacto, utilizando de forma estratégica os recursos da Lei de Informática. Nosso compromisso é continuar impulsionando a ciência e a tecnologia para um futuro mais sustentável e competitivo em nossa área de atuação”, explica Bosco Saraiva, superintendente da Suframa.

Nos últimos seis anos, o PPEI mobilizou 24 empresas que, juntas, investiram mais de R$ 65 milhões em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), totalizando 59 iniciativas concluídas ou em andamento em quatro estados. Em 2024 e 2025, o programa ampliou seu alcance e impacto: atendeu 21 municípios, capacitou 1.180 beneficiários, gerou 468 novos postos de trabalho diretos e indiretos, desenvolveu 32 protótipos, produziu 27 trabalhos científicos, mobilizou 2.185 participantes em suas ações, concedeu 2.694 certificações e apoiou a elaboração de 65 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs).

Para o presidente da Softex, Christian Tadeu, os resultados apresentados refletem a maturidade do ecossistema regional e o potencial de geração de conhecimento e negócios sustentáveis. “O PPEI demonstra como o investimento em inovação e capacitação técnica pode transformar economias regionais. A iniciativa comprova que é possível unir pesquisa aplicada, empreendedorismo e impacto social em uma mesma estratégia de desenvolvimento”, destaca Tadeu.