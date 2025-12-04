Grupo Bradesco Seguros reforça estratégia de crescimento

O Grupo Bradesco Seguros apresentou, nesta quarta-feira (3), em São Paulo, as principais realizações de 2025 e as perspectivas estratégicas para 2026. Em café da manhã que reuniu o presidente da seguradora, Ivan Gontijo, heads das companhias e executivos, o Grupo reforçou sua visão de longo prazo, com foco em crescimento sustentável, inovação e fortalecimento da presença regional.

Gontijo destacou o desempenho consistente da seguradora nos primeiros nove meses de 2025 e enfatizou a confiança do Grupo em relação ao próximo ano. “Seguimos confiantes para 2026, acompanhando a expectativa de crescimento da CNSeg. Essa projeção reflete o compromisso em ouvir a sociedade brasileira e antecipar suas necessidades com soluções completas e acessíveis”.

Outro ponto de destaque foi o avanço tecnológico. “Há mais de três anos investimos mais de um bilhão de reais em tecnologia e inteligência artificial por ano. Esse movimento tem aprimorado nossa capacidade de subscrição e gestão de sinistros, além de automatizar processos repetitivos. Assim, liberamos tempo das equipes para decisões técnicas mais complexas, aumentando nossa eficiência e elevando nossa capacidade de resposta”, explicou Gontijo.

O crescimento da base de clientes foi citado como importante consequência da estratégia do Grupo, ao lado da ampliação da base de corretores e parceiros. “O aumento da nossa base, fortalecido ao longo de 2025, cria condições favoráveis para mantermos uma trajetória de crescimento com rentabilidade. Vemos espaço para ampliar a cobertura entre os brasileiros já segurados e alcançar novos públicos, acompanhando o amadurecimento do mercado e a ampliação da nossa frente de corretores parceiros”, comenta.



A expansão regional também permanecerá no centro da estratégia de 2026. “Temos ampliado nossa atuação no Nordeste, Norte e Centro-Oeste, com investimentos relevantes na cadeia de valor em saúde e em linhas de negócios prioritárias. Queremos estar próximos das demandas locais e oferecer soluções adequadas à realidade de cada região”, destacou.

No evento, foi reforçado ainda o impacto da mudança de sede e a consolidação do Grupo como a maior seguradora da América Latina, segundo Fundación MAPFRE.

Participaram do encontro Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE; Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde; José Pires, diretor-presidente da Bradesco Capitalização; Bernardo Castello, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência; Luiz Carlos Angelotti, diretor-presidente da BSP Empreendimentos Imobiliários; Rodrigo Bacellar, diretor-presidente da Atlântica Hospitais e Participações; Roberto Chamberlain, conselheiro do Grupo Bradesco Seguros; Alexandre Nogueira, CMO; e Vinícius Cruz, CFO da Companhia.