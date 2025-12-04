Empresas que mais colaboram com inovação aberta no Brasil

O Grupo Petrópolis conquistou a terceira posição na categoria Bens de Consumo e Alimentação do Ranking Top 100 Open Corps 2025, iniciativa promovida pela 100 Open Startups, realizado em evento presencial em São Paulo.

Com premiação há 10 anos, este é o quarto ranking consecutivo que o Grupo Petrópolis aparece entre as líderes da categoria, reforçando a continuidade de sua atuação com startups e parceiros tecnológicos. Em 2022, a empresa conquistou o 7º lugar e, em 2023 e 2024, garantiu a 5ª posição.

“A inovação aberta é um pilar estratégico para o Grupo Petrópolis, porque vai além da tecnologia: gera impacto positivo para o mercado e para a sociedade. Enxergamos as parcerias com startups como oportunidades de promover desenvolvimento sustentável do setor e incentivar a inclusão econômica em diversas regiões do país”, comenta Alaercio Nicoletti, Gerente de Sustentabilidade, Melhoria Contínua e Inovação do Grupo Petrópolis.

Nos últimos anos, o Grupo desenvolveu uma série de iniciativas em parceria com startups brasileiras por meio do LIS – Lab de Inovação e Sustentabilidade, responsável por conectar a companhia ao ecossistema de inovação do Brasil, especialmente às startups, trazendo para o ambiente interno da empresa as melhores práticas e oportunidades do mercado.

A 100 Open Startups é uma plataforma em inovação aberta e, desde 2016, publica o Ranking 100 Open Corps, que reconhece as empresas mais engajadas com startups no Brasil e na América Latina. A lista é considerada um dos principais indicadores de relacionamento entre grandes empresas e o ecossistema de inovação, e serve como guia para investidores, lideranças corporativas e agentes do setor.