Errata - Fim de ano impulsiona busca por crédito

O RecargaPay opera um serviço de empréstimo digital desde 2018. Em 2025, a empresa observou um avanço significativo na demanda: no terceiro trimestre, a procura pelo crédito foi 75% maior que no mesmo período do ano anterior.

Um estudo do aplicativo de pagamento apontou que os principais usos do empréstimo são para pagamento de contas e quitações de dívidas. Além disso, o levantamento aponta que há uma tendência de aumento na procura por empréstimos no último trimestre do ano (outubro, novembro e dezembro), possivelmente por conta de despesas de final de ano e férias.

Em um cenário em que os brasileiros buscam crédito, o Open Finance tem se tornado uma ferramenta viabilizadora importante e cresceu em 2025. É o que mostra o estudo “Evolução do Open Finance no Brasil”, elaborado pela consultoria internacional BIP. O levantamento do RecargaPay também mostrou que, de setembro de 2025 para cá, mais de 65% dos tomadores compartilham dados via Open Finance, indicando um aumento considerável no uso desse recurso.

Fabio Shibuya, VP de Crédito e Cobrança do RecargaPay, explica que a procura por crédito tende a crescer no fim do ano devido às despesas extras e que esse movimento já aparece nos dados da empresa. Ele destaca que a plataforma utiliza modelos próprios de análise para ampliar o acesso ao crédito, especialmente para consumidores que costumam encontrar dificuldade de aprovação em outras instituições.

Em linha com o aumento da procura por crédito no país, o RecargaPay adotou um modelo de contratação do empréstimo simplificado, reforçando protocolos de segurança e usabilidade. Disponível para pessoas físicas e jurídicas da plataforma, mediante critérios de elegibilidade e análise de crédito, o produto não exige fiador e libera o valor imediatamente; após a aprovação, o montante fica disponível no app. A análise do valor, prazo e condições de pagamento considera o perfil de cada cliente, incluindo histórico de pagamentos, comportamento de uso e dados cadastrais. O compartilhamento de dados via Open Finance também pode ser usado para agilizar o processo.

Como solicitar um empréstimo no RecargaPay?

Com o cadastro ativo no aplicativo, o cliente pode simular diferentes valores de empréstimo e selecionar a opção que melhor se adapta às suas necessidades. Para tornar a experiência ainda mais prática e ampliar as chances de aprovação, é possível compartilhar informações pelo Open Finance e, assim, garantir condições personalizadas.



O app utiliza sistemas integrados, como Open Finance e inteligência de dados, para realizar a análise e disponibilizar crédito de acordo com os critérios estabelecidos. Com a licença de SCFI do Banco Central, o RecargaPay pretende ampliar ainda mais sua oferta, incluindo a vertical de crédito, para ajudar cada vez mais brasileiros em seus pagamentos.

