B. Braun completa 58 anos no Brasil com avanços em equidade e inovação em saúde

No mês em que completa 58 anos de atuação no Brasil, a B. Braun reforça seu compromisso com a equidade de gênero, diversidade e inovação. A empresa acaba de divulgar seu relatório oficial de igualdade salarial, atendendo à Lei nº 14.611/2023 , que revela não haver diferença salarial entre homens e mulheres na mesma função.





Segundo dados disponíveis no Portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as mulheres representam mais de 50% do quadro de colaboradores da B. Braun no país, índice superior à média nacional. Além disso, 40% dos cargos de liderança (incluindo supervisão, coordenação, gerência e alta liderança) são atualmente ocupados por mulheres, refletindo o alinhamento da empresa com sua estratégia global de promover equilíbrio de gênero e oportunidades iguais em todas as áreas.





“Acreditamos que transparência, ética e diversidade são pilares tão essenciais quanto tecnologia e inovação na construção do futuro da saúde. Ao completar 58 anos no Brasil, reforçamos nosso compromisso com soluções que ampliem o acesso ao cuidado, promovam equidade e gerem impacto positivo para a sociedade”, afirma Tatiane Reis, gerente-executiva de Recursos Humanos da B. Braun Brasil.





Diversidade e inclusão como pilares do compromisso social





A B. Braun também tem avançado significativamente na promoção da diversidade em seus quadros. A empresa investe em vagas afirmativas para a contratação de pessoas com deficiência (PcD), atuando com consultorias especializadas para o mapeamento e recrutamento desses profissionais em todo o Brasil. Internamente, a companhia estabeleceu como meta superar as exigências legais de contratação de pessoas com deficiência, abrangendo diferentes níveis hierárquicos.





Essas ações são coordenadas por um Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), responsável pelo desenvolvimento de políticas internas, treinamentos e campanhas de conscientização. O grupo atua com indicadores de desempenho e conta com o envolvimento direto da alta liderança, orientando iniciativas voltadas à inclusão e ao fortalecimento de uma cultura organizacional mais justa e plural.





“Mais do que cumprir uma exigência legal, a divulgação do relatório de igualdade salarial representa nosso compromisso genuíno com uma cultura justa, ética e transparente. Valorizamos as pessoas como o principal ativo da B. Braun e acreditamos que a diversidade fortalece a inovação e o impacto positivo que geramos no mercado de saúde”, reforça Tatiane Reis.





Sobre a B. Braun



Com 1.300 colaboradores internos e 400 externos distribuídos por todo o país, a B. Braun tem ampliado ações estruturadas para fortalecer um ambiente inclusivo e saudável, além de estimular o desenvolvimento de talentos em todos os níveis. Em 2025, a empresa também redefiniu seus programas de mentoria, com foco na inclusão de mais mulheres nesse processo.