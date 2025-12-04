Entrepontos forma 20 alunas de Jundiaí para o empreendedorismo em costura

O projeto Entrepontos tem como objetivo estimular o empreendedorismo relacionado à costura, beneficiando mulheres com dificuldade para conseguir um emprego formal por terem sobrevivido ao câncer, serem mães de filhos com necessidades especiais, ou por morarem em comunidade, serem trans, cadeirantes ou terem deficiência visual parcial. Seu curso inclui o ensino de confecção de roupas com foco na criação e ajuste das peças, bem como técnicas de empreendedorismo para gestão do negócio. Ao final, as alunas participam de um desafio de moda e figurino de teatro, no qual aplicam as técnicas de costura que aprenderam.

A ideia é que as alunas apresentem os figurinos desenvolvidos com base em personagens teatrais. “Nossas alunas podem desfilar suas criações, apresentar seu conceito e processo criativo à banca de jurados. As que mais se destacarem serão premiadas com máquinas de costura, um símbolo da continuidade desse trabalho lindo que floresce ali”, afirma Cintia Cavalcante, fundadora do Instituto Aflora e idealizadora do projeto Entrepontos.

Ela conta que algumas mulheres que passaram pelo projeto em anos anteriores já são empreendedoras, tendo obtido resultados rápidos com a venda de peças de vestuário que aprenderam a confeccionar em sala de aula. “Uma ex-aluna da turma de 2016, por exemplo, ganhou sua máquina de costura ao terminar o curso e, neste ano, viveu a emoção de conduzir sua primeira turma como professora titular do Instituto”, destaca Cintia. “Temos orgulho de ter contribuído para a formação de mais de mil alunos. Nossa equipe é composta por ex-alunas que, além de professoras, hoje são especialistas em costura e modelagem, gestão financeira e multiplicadoras de conhecimento”, conclui.

Os interessados em participar do projeto Entrepontos poderão se inscrever nas novas turmas do curso - totalmente gratuito - que serão abertas em janeiro.

O formulário de inscrição está disponível no Instagram do Instituto Aflora e pode ser acessado pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiqr6Hj1zZrzY7h1x6oEL-n7V30YhygNJINO3uZ5JEbdpzrQ/viewform