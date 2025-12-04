Clube de Empresários lança app em Convenção Nacional

No próximo dia 6 de dezembro, a Hípica Chácara Flora, em Poços de Caldas (MG), receberá a primeira Convenção Nacional do Clube de Empresários. O evento deve reunir mais de 400 participantes — entre empresários, presidentes regionais, franqueados e lideranças de diferentes estados — em um dia de debates voltado ao fortalecimento de pessoas, negócios e oportunidades.

Criado em 2018, o Clube de Empresários nasceu com o propósito de promover networking estruturado e desenvolvimento contínuo para empreendedores. Hoje, a organização reúne mais de mil empresários conectados em diversas cidades do país e vive um momento de transição para um modelo nacional de franquias, com metodologias próprias, processos padronizados e governança institucional.

Segundo os sócios-fundadores Thiago Mariano e Felipe Milani, a Convenção Nacional simboliza um marco da nova etapa. “Após sete anos de crescimento orgânico e implantação do nosso modelo de franquias, entendemos que era o momento de reunir — pela primeira vez — lideranças de todo o país em um encontro estratégico”, afirmam. A iniciativa ocorre logo após a criação do Comitê Nacional Executivo (CNE), responsável por supervisionar metas, cultura organizacional e padronização das operações.

A programação foi estruturada para discutir temas centrais do empreendedorismo contemporâneo, como tecnologias aplicadas à conexão humana, crescimento exponencial, vendas e geração de oportunidades na nova economia. O professor e pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV), Rubens Mussolin Massa, será um dos palestrantes, abordando ciclos de escala e a chamada “lei da potência”, focada em mecanismos que impulsionam negócios de alto crescimento.

Para Mariano, o encontro reforça a vocação do Clube que tem como objetivo estimular repertório e colaboração entre diferentes setores. “A diversidade empresarial amplia a capacidade de gerar soluções inovadoras para desafios comuns. Setores distintos trazem visões complementares e criam oportunidades que dificilmente surgiriam de forma isolada”, explica.

Mais de 30 cidades já confirmaram presença. A expectativa é que o evento se torne um divisor de águas para o próximo ciclo de expansão e consolide o alinhamento nacional da rede.

Lançamento do app inaugura braço digital da organização

A Convenção também marca o lançamento oficial do aplicativo do Clube de Empresários, plataforma que integra networking, conteúdo, perfis corporativos e eventos em um ambiente digital validado. O app reúne funcionalidades semelhantes às das redes sociais tradicionais, combinadas a ferramentas de negócios como selo de autenticidade empresarial e algoritmo de sinergia que sugere conexões com potencial real de parceria.

“Criamos um ambiente vivo, que traduz a cultura do Clube em tecnologia. A nova economia exige soluções que aproximem pessoas e ampliem a credibilidade das relações”, afirma Milani.

Além de concentrar as atividades das unidades, o aplicativo inaugura a expansão digital da marca em escala nacional. A ferramenta também prevê acesso limitado para empresas externas e uma modalidade premium, denominada Plano Infinity, programada para oferecer mentorias avançadas e curadoria executiva.

Sobre o Clube de Empresários

Fundado em Poços de Caldas, o Clube ampliou sua atuação por meio de uma rede nacional de franquias e de um modelo híbrido que une encontros presenciais a ações digitais. Nos últimos anos, a organização estruturou um conjunto de manuais, processos de operação, padronizações e organograma executivo com funções específicas, como COO, CRO, CTO, CXO e CFO.

A rede mantém como princípio central a ideia de que “negócios são consequência de boas relações”, eixo que orienta sua cultura e seus programas de desenvolvimento.