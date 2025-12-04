Volume segurado em operações de carga deve alcançar R$ 2,7 bilhões neste ano

O crescimento das operações logísticas, o avanço do e-commerce e o reforço das exigências regulatórias elevaram a demanda por seguros de transporte em 2025. Segundo o relatório da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o volume segurado em operações de carga deve alcançar R$ 2,7 bilhões até o fim do ano, refletindo a necessidade de proteção ampliada diante de riscos operacionais e financeiros cada vez mais complexos.

A BWIN TECH Seguros, que atua com soluções especializadas para transporte nacional e internacional, observa que o movimento é sustentado por três fatores principais: aumento de sinistros relacionados a roubo de carga, expansão das rotas no comércio exterior e maior conscientização das empresas sobre compliance e gestão de riscos.

Para Anderson Lemos, CEO da BWIN TECH Seguros, o setor vive um momento de amadurecimento.

“As empresas entenderam que seguro não é apenas uma exigência contratual, mas parte da estratégia de continuidade operacional. O volume segurado cresce porque as organizações buscam previsibilidade e proteção diante de um ambiente mais dinâmico e desafiador”, afirma.

Segundo o executivo, a busca por apólices mais completas reflete a complexidade da logística atual.

“O risco está mais distribuído, com operações multimodais, hubs internacionais e aumento da circulação de cargas sensíveis. Isso exige análise técnica, personalização e uso de tecnologia para acompanhar o ciclo completo da operação”, explica Lemos.

A BWIN TECH destaca que soluções digitais têm contribuído para tornar o processo mais ágil e transparente, desde a emissão de apólices até o acompanhamento de sinistros.

“A tecnologia aproxima as áreas de logística, seguros e compliance. A tomada de decisão fica mais precisa, e o gestor consegue visualizar os impactos em toda a cadeia”, completa o CEO.

O avanço de apólices especializadas também responde a um cenário em que embarcadores e transportadores procuram coberturas capazes de lidar com riscos diversos, incluindo roubo qualificado, avarias, falhas operacionais, danos climáticos e eventos internacionais que afetam prazos e rotas.